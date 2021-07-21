طقوس خاصة ومختلفة.. كيف احتفل نجوم الزمن الجميل بعيد الأضحى؟

عيد الأضحي

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "كيف احتفل نجوم الزمن الجميل بعيد الأضحى؟.. طقوس خاصة ومختلفة".

وأوضح التقرير أن نجوم الزمن الجميل كانت لهم حكايات وذكريات مع عيد الأضحى المبارك، حيث كانت الفنانة نعيمة عاكف حريصة على التقاط صور الخروف بعد صلاة العيد في حضور زوجها المخرج حسين فوزي، كما كان فارس السينما الفنان أحمد مظهر يبدأ تحضيرات عيد الأضحى مبكرا ويشتري الأضحية ويعتني بها بنفسه حتى موعد ذبحها، والتقطت له عدسات الكاميرا ذات صورة وهو يحاول السيطرة على الأضحية وامتطائها مثل الخيل.

وأضاف التقرير أن كوكب الشرق "أم كلثوم" ، كانت من أبرز نجوم زمن الفن الجميل الذين يحرصون على شراء أضحية العيد، حيث كانت من مواليد إحدى قرى محافظة الدقهلية التي كانت تتمسك بهذه الشعيرة واصفة نفسها بالفلاحة وتفتخر بهذا، وكان الفنان عبد الفتاح القصري يحرص على شراء الأضحية بنفسه ويقف على ذبحها وتوزيعها على المحتاجين كل عام، ونفس الأمر بالنسبة للفنان يوسف وهبي الذي نشأ في بيئة ريفية بمحافظة الفيوم، حيث كان يذبح 3 خراف في اليوم الأول من العيد، يوزع أحدها على أعضاء الفرقة المسرحية التابعة له والثاني كاملا للفقراء والثالث لبيته وأقاربه.

وكانت الفنانة فاتن حمامة تحتفل في عيد الأضحى المبارك من خلال جمع أكبر عدد من صديقاتها وزميلاتها من الوسط الفني في بيتها وتقيم وليمة عامرة بأشهى أنواع اللحوم، حيث كانت تفضل شوي اللحم بطرق مختلفة، أما الجميلة السمراء لبنى عبد العزيز فقد حرصت على التقاط صورة لها مع خروف العيد وهي تحمله بين ذراعيه، وكذلك ظهرت السندريلا سعاد حسني وبين يديها الأضحية.