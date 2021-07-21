عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عيد الأضحي

طقوس خاصة ومختلفة.. كيف احتفل نجوم الزمن الجميل بعيد الأضحى؟

احتفال نجوم الزمن
احتفال نجوم الزمن الجميل بعيد الأضحى

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "كيف احتفل نجوم الزمن الجميل بعيد الأضحى؟.. طقوس خاصة ومختلفة".

 

 وأوضح التقرير أن نجوم الزمن الجميل كانت لهم حكايات وذكريات مع عيد الأضحى المبارك، حيث كانت الفنانة نعيمة عاكف حريصة على التقاط صور الخروف بعد صلاة العيد في حضور زوجها المخرج حسين فوزي، كما كان فارس السينما الفنان أحمد مظهر يبدأ تحضيرات عيد الأضحى مبكرا ويشتري الأضحية ويعتني بها بنفسه حتى موعد ذبحها، والتقطت له عدسات الكاميرا ذات صورة وهو يحاول السيطرة على الأضحية وامتطائها مثل الخيل. 

 

وأضاف التقرير أن كوكب الشرق "أم كلثوم" ، كانت من أبرز نجوم زمن الفن الجميل الذين يحرصون على شراء أضحية العيد، حيث كانت من مواليد إحدى قرى محافظة الدقهلية التي كانت تتمسك بهذه الشعيرة واصفة نفسها بالفلاحة وتفتخر بهذا، وكان الفنان عبد الفتاح القصري يحرص على شراء الأضحية بنفسه ويقف على ذبحها وتوزيعها على المحتاجين كل عام، ونفس الأمر بالنسبة للفنان يوسف وهبي الذي نشأ في بيئة ريفية بمحافظة الفيوم، حيث كان يذبح 3 خراف في اليوم الأول من العيد، يوزع أحدها على أعضاء الفرقة المسرحية التابعة له والثاني كاملا للفقراء والثالث لبيته وأقاربه. 

 

وكانت الفنانة فاتن حمامة تحتفل في عيد الأضحى المبارك من خلال جمع أكبر عدد من صديقاتها وزميلاتها من الوسط الفني في بيتها وتقيم وليمة عامرة بأشهى أنواع اللحوم، حيث كانت تفضل شوي اللحم بطرق مختلفة، أما الجميلة السمراء لبنى عبد العزيز فقد حرصت على التقاط صورة لها مع خروف العيد وهي تحمله بين ذراعيه، وكذلك ظهرت السندريلا سعاد حسني وبين يديها الأضحية.

 

 

فاتن حمامة عيد الأضحى المبارك نجوم زمن الفن الجميل طقوس خاصة ومختلفة نعيمة عاكف

ترشيحاتنا

انخفاض الحرارة وأمطار .. تفاصيل طقس ثالث أيام عيد الأضحى

الوزراء يرد على شائعة انتشار بنزين مغشوش وغير مطابق للمواصفات

بتكلفة 16 مليار جنيه ومؤمّن ضد الهجمات السيبرانية.. كيف تحمي مصر وثائقها؟

جمهور أولمبياد طوكيو 2020 في خطر.. أعداد إصابات كورونا تتصاعد | فيديوجراف

مصر للطيران تسير 65 رحلة.. اعرف أبرز الوجهات الدولية

وزير الرياضة يصل طوكيو صباح اليوم لمساندة البعثة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلود زهران تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.. فيديو

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

منظمة الصحة العالمية تعلن وقت انتهاء خطر كورونا

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

بكل أسف.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام واتجاهها لهذا المجال

4 لاعبين يقتربون من منتخب مصر الأول بفرمان حسام البدري |خاص

لهذه الأسباب.. احذف تطبيق ماسنجر فورا على هاتفك الآيفون والأندرويد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

جنا وسوسو وأبو ملك تخطف الأنظار بحديقة الحيوان في أول أيام العيد.. فيديووصور

فيديو

كشف لغز الفيديوهات .. شاب يعيش وحيدا في 2027

بعيط لما يتدبح.. حكايات وطرائف الفنانين مع خروف العيد

بعد ياسمين عبد العزيز.. المطربة سوما داخل العناية المركزة

بعد تناول الضاني في العيد .. كيف تنسف الكوليسترول والدهون (فيديوجراف)

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

اﻟﻤﺰﻳﺪ