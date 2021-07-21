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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الذهب

بعد انخفاض طفيف.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21/7/2021

أسعار الذهب
أسعار الذهب

عرض برنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز” اليوم  الأربعاء  21 -7- 2021، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب.

 

أسعار الذهب اليوم في مصر
سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 903 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 791 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 679 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6328 جنيها.

 

في سياق آخر، قال الدكتور حافظ شمس الدين أستاذ الجيولوجيا بجامعة عين شمس، إن مصر بها الكثير من مواقع الذهب، كما أن الفراعنة قديما نقبوا عن الذهب بأدوات بدائية وبالرغم من ذلك كانوا يستخرجون كثيراً من الذهب.

 

وأضاف أن مستقبل مصر في استخراج الذهب مشرق، مشيراً إلى أن مصر ستصنف من ضمن الدول العشر الأوائل على مستوي العالم في إنتاج الذهب واستخراجه قريبا، موضحاً أن المعرفة أساس السيادة ومن يمتلكها يتسيد العالم.

 

وأشار أستاذ الجيولوجيا بجامعة عين شمس إلى أن الدولة التى تملك وسائل العلم هي التى تقود العالم في المستقبل، مشيراً إلى أن التقدم العلمي يحتاج إلى تعليم جيد، وممارسة البحث العلمي تؤدي إلى اكتشافات جديدة وتكنولوجيا، ومنها تؤدي إلى السعادة، ويجب أن يتوافق العلم الجيد مع التطورات الحديثة.

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