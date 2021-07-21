محافظ أسيوط يناقش مستجدات تطوير 149 قرية

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس محمد فوزي النشار رئيس جهاز التعمير بوسط وشمال الصعيد والمهندس محمد عادل مدير تنفيذ المشروعات بجهاز تعمير الوادي الجديد لبحث ومناقشة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "والتي حصلت فيها محافظة أسيوط على 149 قرية بنطاق 7 مراكز على مستوى المحافظة لرفع قدرات البنية الأساسية وكافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقا لرؤية مصر 2030 .

جاء ذلك بحضور عدد من مسئولي جهازي التعمير بأسيوط والوادي الجديد..

وقال محافظ أسيوط إن اللقاء يأتي ضمن الخطوات التي تتخذها المحافظة لتنفيذ أعمال المرحلة الجديد من مبادرة حياة كريمة "مشروع تطوير الريف المصري" وفقًا للمعايير القياسية وعلى كفاءة عالية بمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين للنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وتعليم ووحدات صحية.

وأكد المحافظ أن المشروع أولوية أولى للجهاز التنفيذي بالمحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن مؤكدا على أهمية المتابعة المستمرة للأعمال الجاري تنفيذها بالمبادرة ومتابعة الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها وذلك بهدف تسريع وتيرة الأعمال للانتهاء منها في التوقيتات المحددة منوها عن زياراته وجولاته الميدانية تلك القرى لمتابعة تنفيذ المشروعات طبقا للمواصفات القياسية ومعايير الجودة وعمل لقاءات حواية مع المواطنين لرصد احتياجاتهم ومعرفة متطلباتهم مؤكدًا على ضرورة توحيد الجهود والتكاتف للانتهاء من مراحل التطوير وتوصيل كافة الخدمات للمواطنين في قرى المحافظة مطالبًا بتسخير كافة الإمكانيات لتنفيذ الأعمال بالإضافة لتقديم كافة أوجه الدعم للجهاز بهدف تحقيق الأهداف المطلوبة.

وأشاد المحافظ بجهود القيادة السياسية في المضي قدمًا في تنفيذ برامج التنمية والتي تقوم على ركيزتين أساسيتين أولهما بناء الإنسان المصري من خلال تحقيق أقصي قدر ممكن من العدالة التنموية والوصول للمناطق الأكثر احتياجًا والركيزة الثانية تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

تجدر الإشارة أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بأسيوط خلال مرحلته الأولى بإجمالي 149 قرية و894 تابعا وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح"، وسيتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط" حيث يجري تنفيذ أعمال تطوير شاملة تتضمن تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق والاتصالات بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والبيئة وإنشاء مواقف وأسواق نموذجية وتأهيل وتبطين الترع والمصارف داخل الكتلة السكنية لتقديم خدمات أفضل لسكان القرى وتخفيف العبء عن كاهلهم ورفع مستوى الحياة المعيشية.