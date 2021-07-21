رئيس هيئة الأركان الأردني: نقف بكل قوة وحزم أمام أي تهديد لمقدرات الوطن

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أن القوات المسلحة الأردنية تقف بكل قوة وحزم أمام أي تهديد أو مساس بمقدرات الوطن من خلال سعيها المستمر في توظيف استراتيجياتها على الواجهات الحدودية.

وأشار اللواء الركن الحنيطي - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، تسخر كافة إمكاناتها وقدراتها للدفاع عن حدود المملكة الأردنية الهاشمية لتحقيق الأمن الوطني.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة، يرافقه عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، اليوم /الأربعاء/، إلى كتيبة الأمير طلال الآلية/5 إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشرقية، وكتيبة حرس الحدود/12 الملكية إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشمالية، لتقديم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

