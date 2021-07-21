عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس هيئة الأركان الأردني: نقف بكل قوة وحزم أمام أي تهديد لمقدرات الوطن

الاردن
الاردن

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أن القوات المسلحة الأردنية تقف بكل قوة وحزم أمام أي تهديد أو مساس بمقدرات الوطن من خلال سعيها المستمر في توظيف استراتيجياتها على الواجهات الحدودية.
وأشار اللواء الركن الحنيطي - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، تسخر كافة إمكاناتها وقدراتها للدفاع عن حدود المملكة الأردنية الهاشمية لتحقيق الأمن الوطني.
جاء ذلك خلال زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة، يرافقه عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، اليوم /الأربعاء/، إلى كتيبة الأمير طلال الآلية/5 إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشرقية، وكتيبة حرس الحدود/12 الملكية إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشمالية، لتقديم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
 

رئيس هيئة الأركان الأردني القوات المسلحة الأردنية الأردن الركن الحنيطي

موضوعات متعلقة

ماذا دار بين ملك الأردن ونائبة بايدن في أول لقاء بينهما؟

وزير الدفاع الأمريكي يلتقي ملك الأردن .. ماذا دار بينها؟

ترشيحاتنا

المنتخب الأولمبي يختتم تدريبات استعدادا لمواجهة إسبانيا .. صور

حوادث العيد.. إصابة 4 في انقلاب سيارة بطريق العلمين الإقليمي في مطروح

قلب الكوكو ..شاب يغازل حبيبته علي جدران محطة قطارات بقطور.. صور

فاروشا المهجورة .. حكاية مدينة تهدد باندلاع حرب عالمية ثالثة

من الفتة لـ الرقاق.. أصل وفصل سفرة العيد بـ أكلاته اللذيذة

عقب أيام من أزمة الايس كريم.. قوات أمريكية في إسرائيل.. ما القصة؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلود زهران تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.. فيديو

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

قرار عاجل من اليونيسكو بشأن ليفربول .. وبريطانيا تعلق

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

منظمة الصحة العالمية تعلن وقت انتهاء خطر كورونا

قنوات مجانية تعرض مباراة منتخب مصر الأولمبي وأسبانيا في أولمبياد طوكيو غدًا

4 لاعبين يقتربون من منتخب مصر الأول بفرمان حسام البدري |خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

جنا وسوسو وأبو ملك تخطف الأنظار بحديقة الحيوان في أول أيام العيد.. فيديووصور

فيديو

أنا تعبت وفكرت كتير .. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بصفة نهائية

جمهور أولمبياد طوكيو 2020 في خطر.. أعداد إصابات كورونا تتصاعد | فيديوجراف

كشف لغز الفيديوهات .. شاب يعيش وحيدا في 2027

بعيط لما يتدبح.. حكايات وطرائف الفنانين مع خروف العيد

المزيد

ساحة رأي

هبة مصطفى تكتب: مافيا الحياة

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

اﻟﻤﺰﻳﺪ