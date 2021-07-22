ننشر إجراءات قبول الطلاب بالجامعات الأهلية الجديدة

تستعد الجامعات الأهلية استقبال طلاب الثانوية العامة بالعام الجديد، وذلك بعد مرور الطلاب باختبارات القبول والسير وفق إجراءات عظة أقرتها الجامعات الأهلية الأربعة (جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة الجلالة، جامعة العلمين الدولية، جامعة المنصورة الجديدة).





وقد استقبلت الجامعات الأهلية الجديدة على مدار الايام الماضية طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وذلك للتسجيل باختبارات القبول عبر موقعها وتأتي من بعد الاختبارات عدد من الإجراءات الهامة.



وجاءت إجراءات القبول النهائي بالجامعات الاربعة:

- يتم مراجعة أوراق الطالب من خلال إدارة شئون التعليم والطلاب بالجامعة لمعرفة إمكانية قبول كل طالب علي الرغبة التي اختارها.

- في حالة مخالفة أوراق الطالب للشروط المعلنة، يلغى ترشيح الطالب، ويكون هناك مكان شاغر في البرنامج المرشح عليه.

- تقدم الجامعات خدمة إضافية في الإرشاد الأكاديمي المبكر وذلك من خلال لقاء مع كل طالب يتم قبوله، للتأكد من قدرته على التوافق مع البرنامج المرشح له.

- يطلب من الطالب تسديد 25% من قيمة المصروفات الدراسية للبرنامج المرشح له، ويجرى الكشف الطبي في إحدى المستشفيات والمراكز التي تعلن عنها الجامعة

- يقوم الطالب باستخراج كارنيه الجامعة، ويصبح طالبا ملتحقا بها.

- يتم عقد اختبار لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية، وبناء على نتيجة الاختبار يكون للجامعة فرض بعض مقررات اللغة الإنجليزية ولا يجوز للطالب الاعتراض على ذلك.

- يقوم الطالب يعد ذلك بمقابلة المرشد الأكاديمي للاتفاق على خطة الدراسة للطالب وتحديد المقررات التي سيقوم بتسجيلها في الفصل الدراسي الأول.

- يقوم الطالب بسداد باقي مصروفات الفصل الدراسي الأول قبل بدء الدراسة بأسبوعين على الأقل ليكون تسجيله بالمقررات قائما.