شاهد.. سميرة سعيد تخطف الأنظار بصور جديدة من «مون شيري»

شاركت المطربة سميرة سعيد صورا جديدة من كليبها الأخير “مون شيري” في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وتألقت سميرة سعيد بإطلالة خطفت أنظار الجميع، بطابع السبعينات وملابس أنيقة من هذه الفترة، وارتدت فستانا منقط بالأبيض، وإكسسوارات حمراء اللون، واعتمدت على لوك ميك اب وتسريحة تلائم الطلة.

وحققت الديفا سميرة سعيد، نجاحًا كبيرًا بأحدث كليباتها الذي يحمل اسم “مون شيري” بعد يوم واحد من طرح الكليب، الذي حقق مليونا و370 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتصدرت المطربة سميرة سعيد، تريند جوجل وذلك بعد طرح أغنيتها الجديدة «مون شيري Mon Cheri».

ويعطي الفيديو الكليب الخاص بالأغنية طابع وأجواء الستينات والسبعينات، وكلمات الأغنية باللغة العربية والفرنسية، ومن كلمات محمد القياتى، ولحن بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، أما الميكس والماستر لخالد عز، ومن إخراج نضال هانى.

وقالت سميرة سعيد خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب على برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: "أغنية مون شيري عند سماعها تشعر وكأنها من السبعينات”، مشيرة إلى أنه تم استخدام الجيتار والأورج بنفس الطريقة لتلك الفترة، أما عن التصوير فتشعر وكأنها تعود للخمسينيات والستينيات، حيث تم استخدام السيارات القديمة للدلالة على هذه الفترة.

وأضافت: "الشهر المقبل سيجرى إصدار أغنية جديدة وسيتم الانتهاء منها مع بداية عام 2022، ولقد بدأت في ألبوم جديد منذ 3 أشهر، وسيتم إطلاق أغنية كل فترة حتى يكون لكل أغنية صدى وتأثير على الجمهور، حيث إن التسويق حاليا في الأغاني مختلف ومن الصعب الدفع بألبوم كامل مرة واحدة".