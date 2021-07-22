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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

انطلاق دورة إعداد مدرب إلكتروني عن بعد بعين شمس.. الأحد

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

قال الدكتور إسلام السعيد مدير  مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس  عن انطلاق دورة إعداد مدرب إلكتروني عن بعد، بالإضافة إلى التسويق الشخصي للمدرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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وأكد الدكتور إسلام خلال تصريحاته لصدى البلد أن الدورة سوف ينظمها مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس بالتعاون مع العربية للاستشارات التريوية والتدريب "أونلاين"، منوها أن الدورة سوف تعقد الأحد_25يوليو_2021 لنخبة من الأساتذة والخبراء في مجال التدريب الإلكتروني وتكنولوجيا التعليم والمعلومات

وأشار مدير مركز تعليم الكبار إلى محاور الدورة وهي كالاتي :

•تصميم برنامج تدريب إلكتروني.
•تصميم الأنشطة التدريبية الإلكترونية.
•تطبيقات استخدام بعض أدوات التدريب الإلكتروني المتزامن وغير المتزامن.
•أساسيات إنشاء فصل افتراضي.
•تطبيقات إنشاء فصل افتراضي علىzoom meeting 
•أساسيات استخدام نظم إدارة التعلمLMS (Google Classroom).
•توظيف القوالب الجاهزة لإنتاج الفيديو التفاعلي
•تصميم الاختبارات الإلكترونية
•تصميم استمارات الحضور والتقييم.
•تصميم استمارات استطلاع الرأي
•التسويق الإلكتروني الشخصي للمدرب


وأوضح الدكتور إسلام أن مواعيدالدورة هي ستة أيام الأحد والثلاثاء والخميس لمدة أسبوعين من 25 يوليو -5 أغسطس 2021، من الساعة السادسة إلى العاشرة مساء عبر تطبيق ZOOM

 

الجدير بالذكر ينظم مركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة عين شمس مجموعة  من الدورات التدريبية المتميزة للطلاب أون لاين عبر برنامج ZOOM بتخفيض خاص لطلبه جامعه عين شمس وطلبه الجامعات المصرية. حيث تتناول الدورات التدريبية (الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب - ICDL  - دوره المقابلة الشخصية والسيرة الذاتية – برنامج إعداد المدربين TOT .


ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية في تحقيق رؤية مصر 2030م والتي في مقدمتها إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون التمييز، وفي إطار نظام مؤسسي، وكفء وعادل، ومستدام، ومرن، وأن يكون مرتكزاً على المتعلم والمتدرب القادر على التفكير والمتمكن فنياً وتقنياً وتكنولوجياً، وفي اطار الدور المجتمعي لمركز تطوير التعليم الجامعي الذي تلاقت أهدافه مع هذه الرؤية  وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة الدكتور ماجد أبو العينين عميد كليه التربية

 

وقد اكدت الدكتورة زينب محمد حسن خليفه مدير مركز التطوير الجامعي بجامعة عين شمس ان البرنامج التدريبي الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلى يعقد لمده شهر ونص بواقع 60 ساعة تدريبية وفي نهايه الدورة يحصل الطالب علي شهاده اجتياز الدوره معتمده من جامعه عين شمس مع امكانيه توثيقها من الخارجية.

بينما برنامج اعداد المدربين TOT المكثف لمده 9 أيام بواقع 75 ساعه تدربيه يحصل الطالب علي شهاده اجتياز الدورة معتمده من جامعه عين شمس مع امكانيه التوثيق من الخارجية المصرية.

اما دوره المقابلة الشخصية والسيرة الذاتية فتشمل معرفه القواعد الأساسية والاخطاء الشائعة في كتابه السيرة الذاتية و التهيئة للمقابلة الشخصية بالإضافة لمهارات العرض والتقديم وملف الإنجاز لمده خمس أيام  بواقع 50 ساعه ساعه تدريبيه  يحصل الطالب علي شهاده اجتياز الدورة معتمده من جامعه عين شمس مع امكانيه التوثيق من الخارجية المصرية.

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