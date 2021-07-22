تعرف علي أهم المزارات السياحية بشرم الشيخ

الدولفين والغواصات وصالة الجليد والالعاب المائية تجذب زائرين شرم الشيخ في عطلة العيد

يخرج المواطنون والسائحون من العرب والمصريين للاستمتاع والاحتفال بعيد الأضحى المبارك بشرم الشيخ التي تتميز بأنها ليست واحدة من اجمل المدن المصرية فقط بل واحدة من اجمل مدن الشرق الاوسط وقد اطلق عليها مدينة السلام ، وقد أدت شهرتها الي اقبال المستثمرين عليها خاصة في مجالات الالعاب الترفيهية ومختلف فنون الجذب وتنوعت ما بين عروض الدولفين والغواصات والصالة الجليدية والالعاب المائية والتي تجعل السائح او الزائر لشرم الشيخ يقف حائرا يفكر من اين يبدأ خاصة اجازة العيد القصيرة بالنسبة لاماكن الترفيه المتعدده بشرم الشيخ .



الغواصات والقوارب الزجاجية



اصبحت الغواصات والقوارب الزجاجية واحدة من اهم وسائل الجذب وامتاع السائحين والزائرين لمدينة شرم الشيخ وكما يقول أشرف الاقصر مستثمر وصاحب احدي شركات الغواصات تتميز الغواصات والقوارب الزجاجية ( جلاس بوت ) بالإقبال الشديد عليها وضرورة الحجز قبل الحضور وتبلغ فترة الرحلة البحرية ساعة ونصف من المتعة التي تبدأ بأن تشق الغواصة مياه خليج العقبة أمام شواطئ شرم الشيخ حتي تصل الي منطقة الشعاب المرجانية المميزة وعندها تهبط الغواصة الي اسفل ومن خلال النوافذ الزجاجية بجوانب الغواصة يشاهد السائحين والزائرين الشعاب المرجانية الخلابة بألوانها الرائعة وايضا يشاهدون انواع كثيرة من الاسماك مختلفة الالوان فمنها الذهبي ومنها الفضي ومنها الاحمر والازرق والاصفر والاسود ومنها المخطط مثل الحمار الوحشي ومنها الاحجام الكبيرة والضخمة ومنها الاحجام الصغيرة والتي تكاد تري بصعوبة من ضآلة حجمها وتستمر هذه الرحلة الممتعة لمشاهدة مختلف الاسماك والكائنات البحرية الخلابة ويفاجأ ركاب الغواصة بانتهاء الرحلة والعودة الي الشاطئ وكأنهم كانوا في حلم واستيقظوا منه علي المرفأ.



وعن سعر التذكرة يقول ان سعر التذكرة يبلغ 150 جنيه وللأفواج السياحية خصومات خاصة .



عروض الدولفين



تعتبر عروض الدولفين كما يقول رجل الاعمال وجدي سعد من اكثر العروض الممتعة للأطفال والكبار والتي تبعث البهجة والسعادة في قلوب المشاهدين وتضم العروض 7 دلافين مستوردة من الخارج وهي تحتاج عناية خاصة وايضا معاملة خاصة وعندما يبدأ العرض تمتلئ المدرجات بالسائحين الاجانب والعرب والمصريين والذين تلتهب اكفهم من شدة التصفيق للدلافين والمدربين خاصة عندما تقفز الدلافين في الهواء لضرب الكرة برأسها او بالقفز من خلال حلقات دائرية كبيرة ترتفع عدة امتار فوق الماء ، وتزيد متعة المشاهدين وتفاعلهم مع العرض خلال الفقرات الراقصة للدلافين مع المدربين ، ورغم ان عروض الدولفين تقع في منطقة نبق (الغرقانة) بطريق المطار وتبعد عن قلب المدينة بحوالي 20 كيلومترا الا أنها تتمتع بجمهور غفير ورواد كثيرين . ويوضح وجدي سعد ان قيمة التذكرة 125 جنيه ويتم عمل خصم للمجموعات السياحية .



سوهو سكوير وصالة الانزلاق علي الجليد

منطقة سوهو سكوير او(ميدان سوهو ) هي منطقة سياحية متكاملة واصبحت مزارا لايمكن الاستغناء عن مشاهدته في شرم الشيخ فالمنطقة تضم عدة فنادق ونافورة كبيرة راقصة وسط الميدان ترتفع فيها المياه وتنخفض علي اصوات الموسيقي مما يشكل مع الاضواء الملونة المبهجة لوحة فنية رائعة ،وفي قلب هذه المنطقة تقع الصالة الجليدية المغطاة والتي تجذب اليها الاجانب والمصريين والاطفال والشباب وترتفع فيها الضحكات كلما سقط احد المتزلجين علي الجليد وهي تشعرك اثناء موجات الحر الشديدة بانك قد انتقلت فجأة الي سقيع اوروبا وبردها .وتتميز المنطقة بالاضواء الملونة الجذابة والتي تخطف الابصار وتبلغ سعر تذكرة الانزلاق علي الجليد 100جنيها و يتم عمل تخفيض للمجموعات .



اماكن ترفيهية متنوعة



وبالاضافة الي الاماكن المتميزة السابقة يقول سامي سليمان الخبير السياحي انه تم افتتاح اكبر مدينة العاب مائية في مصر وذلك بمنطقة هضبة ام السيد بشرم الشيخ ايضا وايضا قاعة الف ليله وليله والتي تتميز بالعروض الفلكلوريه والرقصات الشعبية علي انغام الطبلة والمزمار البلدي وتضم القاعة كافيهات وبازارات لبيع التحف والانتيكات .كما تضم المدينة منطقة خليج نعمه الشهيره بفنادقها وكافيهاتها وشوارعها البراقة وبازاراتها المختلفة وتعتبر المنطقة من اقدم مناطق الجذب للسائحين بالمدينة



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مزارات شرم الشيخ

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