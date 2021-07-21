مصرع طفل في انقلاب سيارة ملاكي بطريق بحيرة قارون

لقي طفل مصرعه وأصيب والده في انقلاب سيارتهما الملاكي بطريق بحيرة قارون بمحافظة الفيوم.

تلقي مدير أمن الفيوم اللواء رمزي المزين إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس العقيد محمد ثابت بورود إشارة من مرفق الإسعاف بانقلاب سيارة ملاكي بطريق بحيرة قارون أدي الي مصرع طفل وإصابة والده.



انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة سنورس برئاسة المقدم محمد هاشم رئيس مباحث مركز سنورس للمعاينة الأولية تبين مصرع الطفل خالد وليد محمود يبلغ من العمر عشر سنوات وإصابة والده وليد محمود بإصابات مختلفة وتم استخراج جثمان الطفلة ونقله الي مشرحة مستشفى سنورس المركزي ، كما تم نقل المصاب الي مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت تحريات المقدم محمد هاشم رئيس مباحث مركز شرطة سنورس أن سبب انقلاب السيارة انفجار إطار السيارة الأمامي ما أدى إلى انقلابها عدة مرات بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وتوجهت سيارة الونش التابعة لقسم شرطة مرور سنورس لازالة آثار الحادث وتسيير الطريق امام السيارات

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة العامة تسليم الجثمان لذويه لدفنه بمقابر العائلة.