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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أصغر جزار بمدينة القناطر الخيرية.. عائلة تمارس المهنة أبا عن جد "صور"

صدى البلد

تعد مهنة الجزارة من أكثر المهن رواجا خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ورصدت عدسة صدى البلد حكاية الطفل “أحمد” أصغر جزار بمدينة القناطر الخيرية، من قرية شلقان، يحب هذه المهنة ولا يشعر مثل باقي الأطفال في مثل عمره بالخوف من الذبح أو التعامل مع الأضاحي.

 

أحمد طفل في التاسعة من عمره، نشأ في بيت يمارس مهنة الجزارة أبا عن جد، والده وأعمامه وأجداده من أشهر جزاري القناطر، فنشأ على حب المهنة ويتجه للعمل بها في أوقات فراغه.

 

ذكر والده أنه طالب في الصف الرابع الابتدائي، يهتم بمذاكرته ومدرسته في المقام الأول، ويأتي لمحل الجزارة أوقات عطلته وفراغه، فبدأ يتعلم طريقة التعامل مع الزبون، وزالت لديه رهبة الخوف من الحيوانات.

 

ويذهب أحمد مع والده لذبح الأضاحي في العيد، بملابس تعطيه هيئة الجزارين رغم صغر سنه، ولكن لا يقوم بالذبح وإنما مساعدة والده وأعمامه فقط، وتوخي الحذر في التعامل مع السكاكين والآلات الحادة، مراعاة لصغر سنه.

 

والتقطت عدسة صدى البلد صورا للطفل أحمد المشهور بأصغر جزاري القناطر، أثناء أيام عيد الأضحى المبارك وسعادته بأجواء العيد وسط عائلته في ذبح الأضاحي.

أصغر جزار في القناطر

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اصغر جزار القناطر الخيرية عيد الأضحى أضاحى عيد الأضحى المبارك الجزارين مهنة الجزارة

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