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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

فسحة كل الأجيال.. كيف ربحت حديقة الحيوان 200 ألف جنيه في ثاني أيام عيد الأضحى؟

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان

ربما التجول وسط الحيوانات والاستمتاع بمشاهدتها من قرب يكون من اللحظات اللطيفة التي يعشيها الأطفال والكبار أيضاً، ليصبح قضاء يوم كامل في حديقة الحيوان على قائمة أولويات كل أسرة مصرية في الإجازات وخاصة الأعياد .

لم تكن مجرد نزهة نقضي فيها وقتاً مختلفاً بإحدى الحدائق، بل تلك النزهة المحفورة في أذهان عشرات الأجيال، فكبرنا عليها واعتدنا منذ الصغر على قضاء يوم ممتع في حديقة الحيوان والتقاط الصور مع حيواناتها، فلم يكن ثمن تذكرة دخول حديثة الحيوان باهظاً بل كانت تلك التذكرة تعني الكثير في قلب وعقل كل طفل.

ومع حلول عيد الأضحى ، استعدت حديقة الحيوان لاستقبال الزوار ، لكن هذه المرة شهدت حديقة الحيوان حدثاً غير مسبوق، فقد استقبلت 31 ألف زائر في يومين فقط منذ أمس أول أيام عيد الأضحى ، وثاني يوم، وبالتالي حققت أرباحاً هائلة في يومين فقط وصلت لـ 200 ألف جنيه ثمن تذاكر الدخول. 

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31 ألف زائر لحديقة الحيوان


المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أحمد إبراهيم، أعلن اليوم أن حديقة حيوان الجيزة، حققت إيرادات غير مسبوقة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك تجاوزت 200 ألف جنيه حيث  استقبلت 31 ألف زائر.

وأكد أنه تم  التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومنها ارتداء الكمامات وتوفير أجهزة قياس الحرارة عند البوابات.

 كما أوضح إبراهيم إنه بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى  تم تقديم كافة وسائل الراحة ليستمتع الزوار بحديقة الحيوان .. لافتا إلى أن حديقة الحيوان بدأت في استقبال زوارها منذ السابعة والنصف صباحا.


تجديد حديقة الحيوان


 كما تم زيادة المساحات الخضراء بحديقة حيوان الجيزة وإقامة العديد من أعمال التجديدات بالإضافة إلى بعض الألعاب الترفيهية التي تم افتتاحها مؤخرا مثل البدالات المائية، وحديقة الحيوان الأليفة.

 وأوضح المستشار الإعلامي أن حديقة الحيوان الأليفة تعتبر من أهم مصادر السعادة للأسرة المصرية، حيث يوجد تفاعل مباشر بين الزائر والحيوان، مشيرا إلى وجود فقرة تعليمية للأطفال من خلال تعليمهم كيفية التعامل والتصوير وإطعام الحيوانات، وعدم إيذاء الحيوانات.

 وأشار إلى أن هناك منطقة ملاهٍ ترفيهية على أعلى مستوى، كما تم صيانة دورات المياه، ووجود شركة أمن وفرقة نظافة على أعلى مستوى.

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