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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نشرة الاقتصاد| التموين: نتابع تقارير غرف عمليات المحافظات.. مراقبة صلاحية السلع خلال إجازة عيد الأضحى.. أسعار العملات الأربعاء 21 -7-2021

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، أبرز الأحداث الاقتصادية علي مدار اليوم الأربعاء 21 يوليو 2021، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، والتي منها:

 

 

التموين: نتابع باستمرار تقارير غرف العمليات بالمحافظات للتأكد من توافر احتياجات المواطنين


أكد أحمد كمال معاون الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية المتحدث الرسمى أن الشركة القابضة كانت تضخ فى الأيام الماضية قرابة 170 طن من اللحوم السودانية الطازجة وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأشار إلى أن المنافذ التابعة كثفت المعروض من السلع الجافة بالمجمعات بضعفين عن الأيام العادية ، وأشار إلى أن التخفيضات الموجودة باللحوم المعروضة بالمجمعات تصل إلى حوالي الثلاثين فى المائة عن السوق الخارجى والتخفيضات الموجودة بالسلع الجافة تصل إلى حوالى 25 فى المائة.

 

وأكد  كمال معاون الوزير المتحدث الرسمى أن طرح الكوبونات هذا العام فى عيد الأضحى قد لاقى استحسانا كبيرا من المواطن اضافة الى بيع الخراف الحية بالتقسيط على ستة أشهر  لموظفي الدولة .

 

وأكد كمال أن المجمعات الاستهلاكية سوف تستمر فى عرض السلع للمواطنين بكامل طاقتها حتى غدا ، وأشار إلى أن غرف العمليات المركزية بالوزارة ومديريات التموين لم تتلق أى شكاوى حتى الآن من نقص أى سلعة بالأسواق.


لمتابعة صلاحية السلع|حماية المستهلك يشكل غرفة عمليات في إجازة عيد الأضحى


صرح المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يستقبل شكاوى المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك عن طريق غرفة العمليات المتواجدة بالمقر الرئيسي للجهاز وكافة أفرع الجهاز بالمحافظات.

 

وأضاف حسام الدين أن الجهاز متواجد بصفة دائمة في الأسواق بمختلف المحافظات للتأكد من توافر الاحتياجات للمواطنين من السلع و الخدمات والتأكد من التزام التجار بعرض سلع لا تضر بصحة المواطنين.

وأسفرت حملات الجهاز وفروعه خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك عن الاتي :

تم شن حملات رقابية موسعة استهدفت محلات بيع اللحوم بنطاق محافظة الشرقية وأسفرت الحملات عن تحرير إثنا عشر محضرا ضد أصحاب محال جزارة لقيامهم بالذبح خارج المجازر المعتمدة وبدون ترخيص من الجهات المختصة .

 

كما قام فرع الجهاز بالمنيا بشن حملات على الأسواق التجارية ومحطات الوقود لمتابعة ما يقدم من خدمات وسلع خلال عيد الأضحى المبارك، وتم المرور على عدد تسع مولات للتأكد من الإلتزام  بالإعلان عن الأسعار وتطبيق قانون حماية المستهلك، وتم المرور على محطات الوقود للتأكد من تواجد المواد البترولية وعدم وجود تكدسات بتلك المحطات .

 

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 21 -7-2021


ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الأربعاء 21 يوليو 2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.

 

وجاءت الأسعار كالتالي:
دولار أمريكى  15.6250 
يورو  18.4453 
جنيــه إسترليـنى  21.5188 
دولار كنـدى  12.3860 
كرون دانمركى  2.4797 
كرون نرويجى  1.7668 
كرون ســويدى  1.8004 
فرنك سويسرى  16.9874
100 ين يابانى  14.1904
ريـــال سعـــودى  4.1658 
دينــار كويتى  51.9534 
درهم اماراتى  4.2536 
دولار اســـترالى  11.5656 
دينــار البحــرين  41.4434 
ريـــال عمـــانى  40.5823 
ريـــال قطــــرى  4.2598 
دينـار اردنـى  22.0070 
يوان صينى 2.4113 

اخبار وزارة التموين أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين غرف عمليات حماية المستهلك أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم نشرة الأقتصاد

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نشرة الاقتصاد| التموين: نتابع تقارير غرف عمليات المحافظات.. مراقبة صلاحية السلع خلال إجازة عيد الأضحى.. أسعار العملات الأربعاء 21 -7-2021

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