نشرة المحافظات.. بورسعيد: السيطرة على بقعة الزيت.. صحة الغربية تعلن تعافى 19 من مصابى كورونا.. مجازر قنا تواصل ذبح الأضاحى بالمجان

مجازر قنا تواصل استقبال الأضاحي لذبحها بالمجان لليوم الثاني

صحة الدقهلية:

جميع مراكز اللقاح تعمل بكافة طاقتها ثاني أيام عيد الأضحى

ضبط حالات ذبح مخالف وتوقيع غرامات على المخالفين بـ الطالبية والدقي

احتفالات بمنشآت هيئة الرعاية الصحية مع الأطفال والمرضى بعيد الأضحى

أهالي كفر الشيخ يحتفلون بثاني أيام العيد بـ حديقة صنعاء

صحة الغربية:

تعافي 19 حالة من مصابي كورونا وخروجهم من العزل

شهدت محافظات الجمهورية عددا من الأحداث المهمة خلال الساعات الماضية من مساء اليوم ثاني أيام عيد الاضحى المبارك نستعرض أبرزها فيما يلي :

شدد اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد ردا على ما أثارته عدد من المواقع عن انتشار بقعة زيت على الشاطئ أن الأمر لا يعدو الظرف العارض والذي لم يؤثر مطلقا على الشاطئ وإقبال المواطنين للاستمتاع بالعيد بعكس الصورة التي حاول البعض بثها .

وشدد الغضبان على أنه بدأ التعامل مع بقعة الزيت التي ظهرت على شاطئ البحر في المنطقة المحصورة بين مجمع المطاعم و المركب العائم على امتداد ١٠٠٠ متر بالاشتراك والتنسيق بين المحافظة ووزارة البيئة والقوات المسلحة ووزارة الصحة وهيئة قناة السويس لإزالة آثار البقعة ومحو آثار الثلوث علي الشاطئ في المنطقة المذكورة

وأضاف محافظ بورسعيد أنه اجري اتصالات مكثفة مع الجهات المعنية للتعامل مع مشكلة التلوث الزيتي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسبب في هذه الواقعة.

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مجازر قنا الحكومية تواصل استقبال المواطنين لذبح أضاحيهم بالمجان في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين .



وأضاف محافظ قنا أن مديرية الطب البيطري تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية داخل المجازر بالتباعد والنظافة قبل وبعد الذبح، بالإضافة إلى توفير أماكن انتظار للمواطنين حتى الانتهاء من أعمال ذبح الأضاحي الخاصة بهم.

وأشار إلى تواجد أطباء بيطريين للكشف الظاهري على الأضحية قبل عملية الذبح، للتأكد من سلامتها صحيا، وخلوها من العيوب والأمراض، لافتا إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع المجازر على مستوى مراكز المحافظة.

وأوضح محافظ قنا أنه جرى منع الإجازات بجميع الإدارات البيطرية والمجازر، وتشكيل غرف علميات بالإدارات المختلفة متصلة بالغرفة المركزية بالمديرية، لاستقبال جميع الشكاوى وسرعة العمل على حلها، وتقديم الدعم للمجازر في حال الزحام.

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية استمرار فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للمواطنين المستحقين.

وأكد وكيل الوزارة أن جميع مراكز تطعيم المواطنين بالمحافظة تعمل بشكل متصل ومستمر على مدار الساعة دون انقطاع بكل أيام الأسبوع حتى في أيام الجمعة والعطلات الرسمية وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء.



وأشار إلى استمرار فعاليات التطعيم المنزلي لغير القادرين على الحركة من خلال فرق طبية مدربة بصحبة سيارة إسعاف مجهزة حيث يقوم طالب الخدمة بالاتصال على الخط الساخن 15335 لطلب توفير اللقاح في المنزل لظروفه الصحية.

تواصل محافظة الجيزة تنفيذ حملاتها للتأكد من الالتزام بالإجراءات المنظمة للذبح في ضوء تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية خلال عيد الاضحى المبارك والتاكد من تطبيق الإجراءات الخاصة بحظر الذبح بالشوارع والطرق وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لما يعسكه ذلك من تأثيرا سلبيا علي البيئة وفتح المجازر بالمجان.

تابع محافظ الجيزة مجهودات حي الطالبية في ضبط عدد من حالات الذبح بالشوارع اليوم من خلال المتابعات الميدانية وتم رفع الإشغالات وتحصيل غرامات علي المخالفين وتمت الحملات بمتابعه من أشرف تامر رئيس حي الطالبية.

كما تابع محافظ الجيزة مجهودات حي الدقي في ضبط وتحرير عدد ٤ محاضر بيئه لمخالفة الذبح خارج المجزر وعدد 6 محاضر اشغال للطريق العام وذلك تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.

في جو من الفرحة والأمنيات بالشفاء للمرضى، احتفلت منشآت هيئة الرعاية الصحية في محافظة الأقصر، ثاني محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بعيد الأضحى المبارك.

قامت فرق التمريض والعاملون بإدارة الخدمات الفندقية لهيئة الرعاية الصحية في المستشفيات المحافظة بتوزيع البالونات والحلوى على المرضى والأطفال بالمستشفيات لإدخال البهجة والسرور عليهم وتقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية اللازمة لهم.

كما تطوعت فرق إدارة رضاء المنتفعين بالمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة في المحافظة، بتسليم الأدوية لبعض أصحاب الأمراض المزمنة كالضغط والسكري والأورام في منازلهم مجانًا، والمستحقين للصرف خلال فترة أيام العيد.

توافد الآلاف من أهالي كفر الشيخ والمحافظات المجاورة إلى الحدائق والمتنزهات بمدن المحافظة، برغم ارتفاع حرارة الجو، لقضاء ثاني أيام عيد الأضحى المبارك بحديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ وحديقة الحيوانات وحديقة الأسرة والطفولة بدسوق وحديقة العائلات بمدينة فوه وحدائق مطوبس وقناطر إدفينا، وحدائق الحامول، وعدد من المتنزهات، لقضاء اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى المبارك.

وفتحت حديقة الحيوانات أبوابها لاستقبال الراغبين في التنزه، ولجأت الأسر التي لم تستطع دفع رسوم دخول الحدائق، للحدائق المجانية التي أعدتها المحافظة من بداية الديوان حتى حديقة صنعاء، ومنهم من اتجه للمناطق الخضراء بميدان الملك عبد الله بمدخل المدينة من ناحية مدخل 30 يونيو، لممارسة العديد من الألعاب وقضاء وقت ممتع.



وشهدت حديقة الحيوان بمدينة كفر الشيخ إقبالا كبيراً من الأسر أكثر من أمس أول أيام عيد الأضحى المبارك، مصطحبين أطعمتهم المتعددة سواء من لحوم أو دواجن أو فسيخ ورنجة وغيرها من الأكلات التي تعود أهالي المحافظة تناولها ثاني أيام عيد الأضحى، وتجمعت الأسر في مشهد تعودت عليه حدائق المحافظة أيام الأعياد والاحتفالات المتعددة.

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم عن تعافي 19 حالة من مصابي فيروس كورونا وخروجهم من العزل الصحى بمستشفيات المحافظة بالمراكز والمدن، بعد تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، بعد تلقيهم الرعاية الطبية، وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



صرح بذلك الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية لافتا أن الجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية المدربة، واستمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية، من أجل تسخير كافة الإمكانيات الطبية والمادية لمواجهة فيروس كورونا.