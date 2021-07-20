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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المباحث تكشف تفاصيل جريمة هزت قنا.. ابن عم والد الطفل اختلف على الميراث فقتل الطفل وألقى جثته في المقابر

الطفل القتيل
الطفل القتيل

تمكنت أجهزة الأمن بـ قنا، من كشف ملابسات جثة الطفل محترقة فوق مقابر المعنا شرق مدينة قنا ، والمُبلغ بتغيبه قبلها بأيام.

 

تبين أن شخص يدعى عمر الطيار " ابن عم والد الطفل " وراء ارتكاب الجريمة، لخلاف قديم على توزيع ميراث بين أبناء العمومة، ما دفعه إلي خطف الطفل و إلقاء جثته فوق مقابر منطقة المعنا.

 

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و تسببت الجريمة فى حالة من الهلع والرعب بين أبناء قنا ، بعد العثور على جثة الطفل محترقاً داخل مقابر قرية منطقة المعنا، بعد أيام من البحث و التحرى.

 

وكان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا ، تلقى إخطارًا من قسم شرطة قنا ، بالعثور علي جثة الطفل محمد رجب أبوالفضل، مقيم بقرية دندرة، فوق مقابر المعنا، و المبلغ بتغيبه عن المنزل منذ أيام.


تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

قنا مقابر المعنا الطفل اجهزة الامن ميراث جثة

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