محافظ قنا يشهد خطوبة فتاة يتيمة بدار الرحمة الإسلامية في نجع حمادي

خلال زيارته لدور الأيتام بعد العيد

شهد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عقب صلاة عيد الأضحى، خطوبة إحدى الفتيات اليتيمات بدار الرحمة الإسلامية بمدينة نجع حمادي.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ قنا للدار لتهنئة الفتيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور العقيد محمد غنيم نائب المستشار العسكرى للمحافظة، وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وعبد اللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، ومسئولى الدار، ووالد الشاب المتقدم للزواج من الفتاة.



وقدم محافظ قنا التهنئة لفتيات الدار بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما قدم التهنئة للشاب و الفتاة على إتمام خطوبتهما، داعياً الله أن يتمم زواجهما على خير وأن يجعله زواجا مباركاً.

واختتم محافظ قنا، زيارته للدار بتسليم الهدايا العينية للفتيات لإدخال البهجة والسرور عليهن، كما حرص على تبادل الأحاديث الودية والتحفيزية والتقاط الصور التذكارية معهن، والتعرف على احتياجاتهن ووعدهن بتلبيتها، مؤكداً حرصه الدائم على تقديم جميع أوجه الدعم لهن.



كما توجه محافظ قنا إلى جمعية الشباب القبطى لرعاية الأيتام بمدينة نجع حمادي، حيث هنأ الأطفال الأيتام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقدم لهم الهدايا العينية والتقط معهم الصور التذكارية موجها القائمين على إدارة الجمعية ببذل قصارى جهدهم لإسعادهم، والعمل على تخفيف الأعباء عليهم، وتلبية احتياجاتهم، معربًا عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد، متمنياً لهم التوفيق وقضاء عيد سعيد.

محافظ قنا يشهد خطوبة فتاة بدار الرحمة للأيتام

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