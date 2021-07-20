محافظ قنا يقدم واجب العزاء في ضحايا ثأر بقرية أبوحزام

عقب صلاة العيد ..

قدم اللواء أشرف الداودى ، محافظ قنا ، واجب العزاء لعائلة العوامر بقرية أبوحزام التابعة لمركز نجع حمادى ، فى ضحايا الحادث الثأرى مطلع يونيو الماضى.

جاء ذلك عقب آدائه صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد القرية، بحضور كل من الكاتب الصحفي مصطفى بكرى عضو مجلس النواب ، واللواء طارق رسلان ، و محمد كمال موسى ، عضوا مجلس الشيوخ، و العقيد محمد غنيم، نائب المستشار العسكرى للمحافظة، و حسين الباز ، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، ورجال الدين الإسلامى.

وتقدم محافظ قنا ، و مرافقيه بخالص العزاء والمواساة لكبار العائلة وأسر المتوفيين ، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ، و أن يلهم ذويهم الصبر و السلوان ، متمنيين أن يحفظ الله القرية و أهلها من كل سوء.



ودعا محافظ قنا ، كبار العائلات بالقرية والعقلاء وذوى الرأى الرشيد إلى تبنى فكرة المبادارات الإجتماعية لنبذ العنف والخلافات ، و تعزيز أواصر الود والترابط بين العائلات و بعضها البعض، لتحقيق السلام الإجتماعى حتى يتسنى للأجهزة التنفيذية العمل بخطوات جادة نحو تطوير وتنمية القرية و تحسين مستوى الخدمات بها.

يذكر أن قرية أبوحزام التابعة لمركز نجع حمادى بمحافظة قنا ، شهدت جريمة ثأرية راح ضحيتها ١١ قتيلا و ٦ مصابين ، فى مطلع يونيو الماضى.

محافظ قنا يقدم واجب العزاء لعائلة بقرية أبوحزام

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