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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب صلاة العيد ..

محافظ قنا يقدم واجب العزاء في ضحايا ثأر بقرية أبوحزام

محافظ قنا يقدم واجب
محافظ قنا يقدم واجب العزاء لعائلة بقرية أبوحزام

قدم اللواء أشرف الداودى ، محافظ قنا ، واجب العزاء لعائلة العوامر بقرية أبوحزام التابعة لمركز نجع حمادى ، فى ضحايا الحادث الثأرى مطلع يونيو الماضى.

 

جاء ذلك عقب آدائه صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد القرية، بحضور كل من الكاتب الصحفي مصطفى بكرى عضو مجلس النواب ، واللواء طارق رسلان ، و محمد كمال موسى ، عضوا مجلس الشيوخ، و العقيد محمد غنيم، نائب المستشار العسكرى للمحافظة، و حسين الباز ، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، ورجال الدين الإسلامى.

 

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وتقدم محافظ قنا ، و مرافقيه بخالص العزاء والمواساة لكبار العائلة وأسر المتوفيين ، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ، و أن يلهم ذويهم الصبر و السلوان ، متمنيين أن يحفظ الله القرية و أهلها من كل سوء.


ودعا محافظ قنا ، كبار العائلات بالقرية والعقلاء وذوى الرأى الرشيد إلى تبنى فكرة المبادارات الإجتماعية لنبذ العنف والخلافات ، و تعزيز أواصر الود والترابط بين العائلات و بعضها البعض، لتحقيق السلام الإجتماعى حتى يتسنى للأجهزة التنفيذية العمل بخطوات جادة نحو   تطوير وتنمية القرية و تحسين مستوى الخدمات بها.

 

يذكر أن قرية أبوحزام التابعة لمركز نجع حمادى بمحافظة قنا ، شهدت جريمة ثأرية راح ضحيتها ١١ قتيلا و ٦ مصابين ، فى مطلع يونيو الماضى.

محافظ قنا يقدم واجب العزاء لعائلة بقرية أبوحزام

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