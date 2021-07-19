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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه قنا: الضعف والانقطاع ببعض المناطق لهذا السبب

رئيس شركة مياه قنا
رئيس شركة مياه قنا يتابع عمل المحطات

قال المهندس رجب عرفة خليل ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بـ قنا ، إن حالة ضعف المياه و انقطاعها فى بعض المناطق المرتفعة و أطراف الشبكات يرجع إلى زيادة الاستهلاك الناتج عن الأعمال المنزلية التى تسبق عيد الأضحى والاستخدام المبالغ فيه للمياه خلال هذه الفترة.

 

جاء ذلك خلال جولة مرور مفاجىء لرئيس شركة مياه قنا ، بعدد من المواقع، لمتابعة تشغيل محطات مياه الشرب، بالتزامن مع الإجازة الرسمية التى أقرها مجلس الوزراء.

 

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و أضاف رئيس شركة مياه قنا ، كما أن الارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة يتسبب بطبيعة الحال فى زيادة الاستهلاك للمياه والسلوكيات الخاطئة فى استخدام المياه مثل رش الشوارع و غسيل السيارات.

 

وأضاف عرفة ، أن ترشيد الاستهلاك فى مثل هذه المناسبات هو مسئولية جماعية للأفراد تجاه المجتمع، و حرمت جميع الأديان الاسراف فى المياه و الأضرار بالآخرين بإستخدام مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة لها .

 

و أكد رئيس شركة مياه قنا ، أن جميع محطات مياه الشرب تعمل بكامل طاقتها و لا توجد أعطال مؤثرة بالشبكات ، فضلاً عن وجود فرق لمتابعة أى أعطال و العمل على حلها بشكل فورى .

 

قنا الشرب مياة ضعف عيد الأضحى الشبكات الأعمال المنزلية

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