رفع درجة الاستعداد وإلغاء الإجازات للأطقم الطبية بجميع مستشفيات قنا

استعداداً لعيد الأضحى المبارك



قال اللواء أشرف الداودي ، محافظ قنا ، إن مديرية الشئون الصحية رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات الحكومية، استعداداً لعيد الأضحى المبارك من خلال مراجعة توفير الأدوية و مستلزمات الطوارئ و الأكسجين و الأمصال وأكياس الدم ومشتقاته بكميات كافية بالمستشفيات.



و أوضح محافظ قنا ، بأنه سوف يتم إلغاء الإجازات وبدل الراحات للأطقم الطبية والممرضين، بالإضافة إلى زيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات و الأقسام المعاونة خلال أيام العيد ، و زيادة عدد الأسرة بالأقسام الداخلية لاستقبال حالات الطوارئ .

و تابع محافظ قنا ، و التأكد من جاهزية كافة الأدوات و المستلزمات الطبية بالمستشفيات و الوحدات، وتفعيل كافة أشكال الرقابة وتكثيف المرور الدوري في فترة النوبتجية والسهر و توفير عدد كافي من الأطقم الطبية.



وأضاف الداودي ، بأن إدارة مراقبة الأغذية بقطاع الطب الوقائي بالمديرية شكلت لجان من مفتشي الأغذية بكل مركز من مراكز محافظة قنا لتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم ومنتجاتها ، والتأكد من سلامتها و استيفائها للشروط الصحية و سحب عينات من الأغذية والمشروبات المقدمة للجمهور ، والتأكد من سلامتها و استيفاءها للاشتراطات الصحية اللازمة.

و أشار محافظ قنا ، إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمرفق الإسعاف وتجهيز ٨٧ من سيارات الإسعاف المزودة بالأكسجين و المستلزمات الطبية و الماسكات موزعة بكافة أنحاء المحافظة للتعامل مع الحالات الطارئة .