محافظة قنا تناشد المواطنين ضرورة التخلص من مخلفات الأضاحي حفاظا على البيئة 

طالب جهاز شئون البيئة فرع قنا، المواطنين ضرورة التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي، و ذلك للحفاظ على الصحة العامة و البيئة المحيطة والمظهر الحضاري للمدن.

و ناشد محافظ قنا، المواطنين بضرورة التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي من خلال الذبح داخل المجازر الحكومية، وعدم إلقاءها في الشوارع أو شبكات الصرف الصحي أو حواف الترع والمجاري المائية لما لها من أضرار جسيمة على صحة المواطنين ، و شبكات الصرف الصحي الأمر الذي قد يؤدى إلى انسدادها.

وأكد المحافظ أن ما يحدث خلال أيام عيد الأضحى المبارك من سلوكيات بعض المواطنين الخاطئة كالذبح العشوائي في الشوارع ، قد يتسبب في نمو البكتيريا والفيروسات و انتشار الأمراض في المناطق التي تكثر فيها هذه الظاهرة ، فضلاً عن إنها فرصة لإنشاء تجمعات من الحشرات والقوارض والذباب والحيوانات الضالة .

وأضاف محافظ قنا ، بأنه تم تخصيص سيارات من الوحدات المحلية لجمع تلك المخلفات للتخلص منها وفقا للاشتراطات الصحية والبيئية ، محذرا أنه سيتم تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين ، من خلال تيسير لجان متابعة بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري ، والصحة، والبيئة ، والوحدات المحلية ، لرصد أى تجاوزات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وشدد محافظ قنا ، على ضرورة التخلص الآمن من هذه المخلفات قبل مرور 24 ساعة، لعدم انتشار البكتيريا والفيروسات، مع التشديد و الرقابة على أماكن الذبح، وعلى طرق التخلص من المخلفات.



ومن جانبه أكد المهندس أسعد محمد، رئيس قسم التوعية البيئية بجهاز شئون البيئة بـ قنا ، أن مخلفات ذبح الأضاحي تتسبب في زيادة المصادر المؤثرة على التلوث البيئي ، موصياً بضرورة معالجة هذه المخلفات بمطهرات كيمائية ودفنها وإلقاء الجير الحي عليها أو من خلال إعادة التدوير و الاستفادة من الجلود والعظام في صناعة مادة الجيلاتين والجلود ، و إعداد الأعلاف، أو الاستفادة من البقايا بعد التخمير تحت درجات حرارة مرتفعة في تسميد التربة و حتى في إنتاج الغاز الحيوي بدلًا من أن يتم هدرها و تحويلها إلى قمامة.