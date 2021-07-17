تموين قنا تحرر 167 مخالفة متنوعة خلال حملات مكثفة بالأسواق

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بـ قنا، حملات تموينية على الأسواق ومنافذ البيع بمختلف مراكز المحافظة لضبط الأسعار ومتابعة حالة السلع المقدمة للمواطنين.

وأسفرت الحملات عن 167 مخالفة متنوعة تضمنت، تحرير ٩٤ محضر عدم وجود قائمة أسعار بدال تمويني، و ٣٥ محضر عدم الإعلان عن وصول مقررات تموينية، و ١٣ محضر غلق أثناء توقيتات العمل بدون إذن، و ٢٥ محضر مجهول المصدر و ضبط الكميات، خلال الفترة الماضية.



وقال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بـ قنا ، حررت الحملات لمحلات الجزارة ٤ محاضر و ضبط كميات قدرها ١٩٩ كجم كبده و٤٣ كجم أجنحة فراخ و٤٣ كجم وراك دجاج و٧٠ كجم دهن و ٢٥ كجم لحم مفروم و١٠٥ كجم لحم ضاني و ١٠ كجم اسماك و١٠ كجم لحوم و ٤ كجم مفروم ومجهول المصدر.

و أضاف السيد ، كما تم تحرير ١٢ محضر لحيازة كمية قدرها ٥٦ كجم من اللحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية لـ ١٢محل جزارة و تحرير ٥ محاضر منتهية الصلاحية بكميه قدرها ٥ كجم لحوم و ٨ كجم كبدة و٣٦ كجم وراك دواجن وذلك لـ ٥ محل مجمدات .

أوضح السيد، أن مخالفات المخابز تضمنت تحرير ٣ محاضر ضرب وهمي، و تحرير ٢٣ عدم وجود قائمة تشغيل ٢٣ مخبز ، و تحرير ٦ تقرير توقف عن الإنتاج ٦ مخابز ، و تحرير ٢ تقرير ٢ مخبز مغلق، و تحرير ١٥ تقرير خبز غير مطابق ١٥ مخبز، و تحرير ٢٤ تقرير لعدم نظافة أدوات العجن ٢٤ مخبز، و تحرير ١ تقرير تصرف في دقيق مخابز، و ٥ عدم إعطاء بون لـ ٥ مخابز، و ١ محضر عدم الاخطار الشهري لـ ١ مستودع دقيق بلدي، و تحرير ١ محضر إدارة مخبز بدون ترخيص، و تحرير ١ محضر تجميع كمية قدرها ٣ جوال دقيق.

وأشار السيد، إلى أن مديرية التموين بقنا مستمرة في حملاتها الصباحية و المسائية خلال أيام عيد الأضحى المبارك و مستعدة لتلقي شكاوي المواطنين، و ذلك في ضوء التكليف الصادر من هيئة الرقابة الإدارية و تنفيذ حملات مشتركة مع الطب البيطري ومراقبة الأغذية والتفتيش علي الأسواق بصفة عامة.



