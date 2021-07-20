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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للمرة الأولى.. محافظ قنا يؤدى صلاة عيد الأضحى بقرية أبو حزام

محافظ قنا يؤدى صلاة
محافظ قنا يؤدى صلاة العيد بقرية أبوحزام

أدى اللواء أشرف الداودى ، محافظ قنا ، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الرحمن السعيدية بقرية أبو حزام التابعة لمركز نجع حمادى ، و المشهورة إعلاميا بأنها من قري الدم و النار بسبب انتشار ظاهرة الثأر بها.

 

جاء ذلك بحضور كل من الكاتب الصحفي مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، واللواء طارق رسلان، و محمد كمال موسى، عضوا مجلس الشيوخ ، و العقيد محمد غنيم، نائب المستشار العسكرى للمحافظة ، و الشيخ محمد الطراوى ، وكيل وزارة الأوقاف، و حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، و عدد من القيادات التنفيذية و الشعبية ، و رجال الدين الإسلامى، وسط إجراءات احترازية مشددة .

 

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ووجه محافظ قنا ، التهنئة لجموع الشعب المصري عامة و أبناء المحافظة بصفة خاصة ، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير واليمن و البركات، متمنيًا أن تنعم بلادنا بالأمن و الإستقرار و التقدم في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي .


وعقب إنتهاء شعائر الصلاة، استمع "الداودي" إلى خطبة العيد التى ألقاها فضيلة الشيخ محمد الطراوى بعنوان " عيد الأضحى يذكرنا "، و تحدث فيها عن التسامح و الرحمة و العفو، و دعا الحاضرين إلى نبذ العنف و تعزيز المحبة و المودة فيما بينهم، واختتم الخطبة بالدعاء لمصر و أهلها بدوام التقدم و الإستقرار ،وأن يرفع عن مصرنا الغالية و العالم البلاء و الوباء .


وحرص محافظ قنا، على تبادل التهنئة بعيد الأضحى المبارك مع أهالى القرية، وسط سعادة غامرة منهم  بتواجد المحافظ بينهم، متمنياً من الله أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع ، مناشداً إياهم بضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية و الوقائية ، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

 

كما استمع محافظ قنا ، إلى مطالب عدد من المواطنين بتطوير القرية وتحسين مستوى الخدمات بها، ووعدهم بدراستها و مدى امكانية تنفيذها في أقرب وقت.


جدير بالذكر أن أداء محافظ الإقليم صلاة العيد خارج مدينة قنا ، تحدث للمرة الأولى فى محافظة قنا ، و ذلك لبعث رسائل طمأنينة لأهالى القرية ، و مواطنى المحافظة عموما.

محافظ قنا يؤدى صلاة العيد بقرية أبوحزام

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