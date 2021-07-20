للمرة الأولى.. محافظ قنا يؤدى صلاة عيد الأضحى بقرية أبو حزام

أدى اللواء أشرف الداودى ، محافظ قنا ، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الرحمن السعيدية بقرية أبو حزام التابعة لمركز نجع حمادى ، و المشهورة إعلاميا بأنها من قري الدم و النار بسبب انتشار ظاهرة الثأر بها.

جاء ذلك بحضور كل من الكاتب الصحفي مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، واللواء طارق رسلان، و محمد كمال موسى، عضوا مجلس الشيوخ ، و العقيد محمد غنيم، نائب المستشار العسكرى للمحافظة ، و الشيخ محمد الطراوى ، وكيل وزارة الأوقاف، و حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، و عدد من القيادات التنفيذية و الشعبية ، و رجال الدين الإسلامى، وسط إجراءات احترازية مشددة .



ووجه محافظ قنا ، التهنئة لجموع الشعب المصري عامة و أبناء المحافظة بصفة خاصة ، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير واليمن و البركات، متمنيًا أن تنعم بلادنا بالأمن و الإستقرار و التقدم في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي .



وعقب إنتهاء شعائر الصلاة، استمع "الداودي" إلى خطبة العيد التى ألقاها فضيلة الشيخ محمد الطراوى بعنوان " عيد الأضحى يذكرنا "، و تحدث فيها عن التسامح و الرحمة و العفو، و دعا الحاضرين إلى نبذ العنف و تعزيز المحبة و المودة فيما بينهم، واختتم الخطبة بالدعاء لمصر و أهلها بدوام التقدم و الإستقرار ،وأن يرفع عن مصرنا الغالية و العالم البلاء و الوباء .



وحرص محافظ قنا، على تبادل التهنئة بعيد الأضحى المبارك مع أهالى القرية، وسط سعادة غامرة منهم بتواجد المحافظ بينهم، متمنياً من الله أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع ، مناشداً إياهم بضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية و الوقائية ، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

كما استمع محافظ قنا ، إلى مطالب عدد من المواطنين بتطوير القرية وتحسين مستوى الخدمات بها، ووعدهم بدراستها و مدى امكانية تنفيذها في أقرب وقت.



جدير بالذكر أن أداء محافظ الإقليم صلاة العيد خارج مدينة قنا ، تحدث للمرة الأولى فى محافظة قنا ، و ذلك لبعث رسائل طمأنينة لأهالى القرية ، و مواطنى المحافظة عموما.

محافظ قنا يؤدى صلاة العيد بقرية أبوحزام

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