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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يتفقد محال المعرض الدائم لمنتجات الشباب بميدان المحطة

محافظ قنا يتفقد المعرض
محافظ قنا يتفقد المعرض الدائم لمنتجات الشباب

 

أجرى اللواء أشرف الداودى ، محافظ قنا ، صباح اليوم الاثنين، جولة تفقدية لمحال المعرض الدائم لمنتجات الشباب بميدان المحطة ، لدراسة المقترحات التى قدمها عدد من الشباب مستأجرى محال المعرض خلال اجتماع الأسبوع الماضى، والتى من شأنها زيادة حركة البيع والشراء والقيمة التنافسية لمحلات المعرض . 

 

وأوضح محافظ قنا ، أن المعرض الدائم لمنتجات الشباب مقام على مساحة ٥١٠ متر ، و يضم ٣٤ محل موزعة على طابقين، بالإضافة إلى صالة عرض بمساحة ٢٠٠ متر ، مؤكداً أن المعرض يحتل موقعا استراتيجي متميزا وسط مدينة قنا ، و يساهم فى رواج المنتجات المعروضة به.

 

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و أشار محافظ قنا ، إلى أن محال المعرض تستحق قيمة ايجارية أعلى من القيمة الحالية، و لذلك سوف يتم طرح هذه المحلات فى مزاد علنى عقب انتهاء مدة التعاقد الحالية بعد عامين، بهدف تعزيز موارد المحافظة وتعظيم الإستفادة من الأصول التابعة لها.


و وجه الداودى، المسئولين بدراسة المقترحات التى تم عرضها من قِبل مستأجرى تلك المحال ، وإمكانية تنفيذها لتطوير المعرض  و جذب المزيد من زواره ، و زيادة حركة البيع و الشراء.


 يذكر أن محافظة قنا ، انتهجت مؤخرا سياسة الطرح لتأجير الأصول التابعة لها من خلال المزاد العلنى لتحقيق أعلى سعر بما يعود بالنفع على خزينة المحافظة.

 

محافظ قنا يتفقد المعرض الدائم لمنتجات الشباب

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