محافظ قنا يتفقد محال المعرض الدائم لمنتجات الشباب بميدان المحطة

أجرى اللواء أشرف الداودى ، محافظ قنا ، صباح اليوم الاثنين، جولة تفقدية لمحال المعرض الدائم لمنتجات الشباب بميدان المحطة ، لدراسة المقترحات التى قدمها عدد من الشباب مستأجرى محال المعرض خلال اجتماع الأسبوع الماضى، والتى من شأنها زيادة حركة البيع والشراء والقيمة التنافسية لمحلات المعرض .
وأوضح محافظ قنا ، أن المعرض الدائم لمنتجات الشباب مقام على مساحة ٥١٠ متر ، و يضم ٣٤ محل موزعة على طابقين، بالإضافة إلى صالة عرض بمساحة ٢٠٠ متر ، مؤكداً أن المعرض يحتل موقعا استراتيجي متميزا وسط مدينة قنا ، و يساهم فى رواج المنتجات المعروضة به.
و أشار محافظ قنا ، إلى أن محال المعرض تستحق قيمة ايجارية أعلى من القيمة الحالية، و لذلك سوف يتم طرح هذه المحلات فى مزاد علنى عقب انتهاء مدة التعاقد الحالية بعد عامين، بهدف تعزيز موارد المحافظة وتعظيم الإستفادة من الأصول التابعة لها.
و وجه الداودى، المسئولين بدراسة المقترحات التى تم عرضها من قِبل مستأجرى تلك المحال ، وإمكانية تنفيذها لتطوير المعرض و جذب المزيد من زواره ، و زيادة حركة البيع و الشراء.
يذكر أن محافظة قنا ، انتهجت مؤخرا سياسة الطرح لتأجير الأصول التابعة لها من خلال المزاد العلنى لتحقيق أعلى سعر بما يعود بالنفع على خزينة المحافظة.