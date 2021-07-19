محافظ قنا يتفقد محال المعرض الدائم لمنتجات الشباب بميدان المحطة

أجرى اللواء أشرف الداودى ، محافظ قنا ، صباح اليوم الاثنين، جولة تفقدية لمحال المعرض الدائم لمنتجات الشباب بميدان المحطة ، لدراسة المقترحات التى قدمها عدد من الشباب مستأجرى محال المعرض خلال اجتماع الأسبوع الماضى، والتى من شأنها زيادة حركة البيع والشراء والقيمة التنافسية لمحلات المعرض .

وأوضح محافظ قنا ، أن المعرض الدائم لمنتجات الشباب مقام على مساحة ٥١٠ متر ، و يضم ٣٤ محل موزعة على طابقين، بالإضافة إلى صالة عرض بمساحة ٢٠٠ متر ، مؤكداً أن المعرض يحتل موقعا استراتيجي متميزا وسط مدينة قنا ، و يساهم فى رواج المنتجات المعروضة به.

و أشار محافظ قنا ، إلى أن محال المعرض تستحق قيمة ايجارية أعلى من القيمة الحالية، و لذلك سوف يتم طرح هذه المحلات فى مزاد علنى عقب انتهاء مدة التعاقد الحالية بعد عامين، بهدف تعزيز موارد المحافظة وتعظيم الإستفادة من الأصول التابعة لها.



و وجه الداودى، المسئولين بدراسة المقترحات التى تم عرضها من قِبل مستأجرى تلك المحال ، وإمكانية تنفيذها لتطوير المعرض و جذب المزيد من زواره ، و زيادة حركة البيع و الشراء.



يذكر أن محافظة قنا ، انتهجت مؤخرا سياسة الطرح لتأجير الأصول التابعة لها من خلال المزاد العلنى لتحقيق أعلى سعر بما يعود بالنفع على خزينة المحافظة.

محافظ قنا يتفقد المعرض الدائم لمنتجات الشباب

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