توفيا أثناء العمل.. محافظ قنا يشارك أسرتىّ مصور وعامل فرحتهم بعيد الأضحى

زار اللواء أشرف الداودي ، محافظ قنا ، أسرتي المصور أحمد حامد الرشيدي ، مصور المحافظة، بمنزلهم الكائن بقرية أبو دياب غرب التابعة لمركز دشنا، وعامل النظافة حموده أحمد على، عامل نظافة بالوحدة المحلية لمدينة قنا بمنزلهم الكائن بقرية الترامسة التابعة لمركز قنا ، وذلك لتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

رافقه خلال الزيارة العقيد محمد غنيم ، نائب المستشار العسكرى للمحافظة، و حسين الباز ، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى .



وأوضح محافظ قنا ، أن المصور و العامل، توفيا أثناء تأدية عملهما، مؤكداً أن زيارة أسرتيهما فى مثل هذه المناسبات ومشاركتهم فرحة العيد هى أقل ما يمكن أن يقدمه لهما، تقديرا لما بذلوه خلال فترة عملهما بالمحافظة والوحدة المحلية لمجلس مدينة قنا .

وخلال زيارته لأسرة الشهيد أحمد الرشيدى، تفقد معرض للصور تمثل الطبيعة و الحرف اليدوية و الحياة اليومية و جميعها من تصوير المصور الراحل، حيث أشاد المحافظ بجودة الصور و دورها فى إبراز التراث القنائى و الطبيعة القنائية الخلابة، و عقب ذلك إلتقى بأفراد الأسرتين و هنأهم بالعيد وقدم لهم الهدايا العينية.

وتبادل محافظ قنا ، الحديث مع أفراد أسرتىّ الشهيدين، مؤكداً لهم أن باب مكتبه مفتوح للجميع و أنه لن يتأخر عن تقديم كافة أوجه الدعم لهم ، من منطلق واجبنا نحو رعاية مثل هذه الأسر ومشاركتهم أفراحهم فى هذه المناسبات كنوع من التعويض عما فقدوه من الرعاية التى كان يقدمها رب الأسرة.

محافظ قنا يزور أسرتى مصور وعامل

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