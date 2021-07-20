عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توفيا أثناء العمل.. محافظ قنا يشارك أسرتىّ مصور وعامل فرحتهم بعيد الأضحى

محافظ قنا يزور أسرتى
محافظ قنا يزور أسرتى مصور وعامل

زار اللواء أشرف الداودي ، محافظ قنا ، أسرتي المصور أحمد حامد الرشيدي ، مصور المحافظة، بمنزلهم الكائن بقرية أبو دياب غرب التابعة  لمركز دشنا، وعامل النظافة حموده أحمد على، عامل نظافة بالوحدة المحلية لمدينة قنا بمنزلهم الكائن بقرية الترامسة التابعة لمركز قنا ، وذلك لتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

 

رافقه خلال الزيارة العقيد محمد غنيم ، نائب المستشار العسكرى للمحافظة، و حسين الباز ، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى . 

 

محافظ قنا يزور الأسر المتضررة من انهيار منزل بقرية فاو فبلى

محافظ قنا يشهد خطوبة فتاة يتيمة بدار الرحمة الإسلامية في نجع حمادي

محافظ قنا يقدم واجب العزاء في ضحايا ثأر بقرية أبوحزام


وأوضح محافظ قنا ، أن المصور و العامل، توفيا أثناء تأدية عملهما، مؤكداً أن زيارة أسرتيهما فى مثل هذه المناسبات ومشاركتهم فرحة العيد هى أقل ما يمكن أن يقدمه لهما، تقديرا لما بذلوه خلال فترة عملهما بالمحافظة والوحدة المحلية لمجلس مدينة قنا .

 

وخلال زيارته لأسرة الشهيد أحمد الرشيدى، تفقد معرض للصور تمثل الطبيعة و الحرف اليدوية و الحياة اليومية و جميعها من تصوير المصور الراحل، حيث أشاد المحافظ بجودة الصور و دورها فى إبراز التراث القنائى و الطبيعة القنائية الخلابة، و عقب ذلك إلتقى بأفراد الأسرتين  و هنأهم بالعيد وقدم لهم الهدايا العينية.

 

وتبادل محافظ قنا ، الحديث مع أفراد أسرتىّ الشهيدين، مؤكداً لهم أن باب مكتبه مفتوح للجميع و أنه لن يتأخر عن تقديم كافة أوجه الدعم لهم ، من منطلق واجبنا نحو رعاية مثل هذه الأسر ومشاركتهم أفراحهم فى هذه المناسبات كنوع من التعويض عما فقدوه من الرعاية التى كان يقدمها رب الأسرة.

 

محافظ قنا يزور أسرتى مصور وعامل

IMG-20210720-WA0165
IMG-20210720-WA0165
IMG-20210720-WA0166
IMG-20210720-WA0166
IMG-20210720-WA0163
IMG-20210720-WA0163
IMG-20210720-WA0164
IMG-20210720-WA0164
IMG-20210720-WA0159
IMG-20210720-WA0159
IMG-20210720-WA0161
IMG-20210720-WA0161
IMG-20210720-WA0157
IMG-20210720-WA0157
IMG-20210720-WA0158
IMG-20210720-WA0158
IMG-20210720-WA0153
IMG-20210720-WA0153
IMG-20210720-WA0150
IMG-20210720-WA0150
IMG-20210720-WA0151
IMG-20210720-WA0151
IMG-20210720-WA0152
IMG-20210720-WA0152
محافظ قنا قنا عيد الأضحى المبارك مصور عامل نظافة الترامسة اخبار قنا اخبار المحافظات اخبار محافظة قنا

موضوعات متعلقة

للمرة الأولى.. محافظ قنا يؤدى صلاة عيد الأضحى بقرية أبو حزام

٥٠ عاما في سن السكاكين.. عم غريب أيقونة الحرفة بنجع حمادى في قنا.. شاهد

ترشيحاتنا

يحاول إنقاذه.. صور قط وخروف تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

قائد منتخب إسبانيا الأولمبي: مباراة مصر ستحدد موقفنا من الأولمبياد

لا تذبح في المنزل.. الصحة: نصائح لمنع انتقال كورونا من البشر إلى الحيوانات عند ذبح الأضاحي

كيف قضى العاملون والمرضى بأول مستشفى عزل عيد الأضحى

أحمد حجازي عن مباراة أسبانيا : نحن أبطال أفريقيا

أفضل دعاء للمتوفى في عيد الأضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

أوفر دوز وعلاقة جنسية.. حل لغز العثور على جثتي شاب وفتاة داخل سيارة بالهرم

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

توجيهات مهمة من الرئيس السيسي لتنمية القطاع الشمالى الغربى

ماذا يقال عند ذبح الأضحية ؟ وحكم تصوير البهيمة

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غسل وتطهير جبلي الصفا والمروة.. صور

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

فيديو

خلي بالك من خروفك.. قد تخسر الأضحية في هذه الحالة (فيديوجراف)

فيديوجراف.. وادي المغضوب عليهم.. لماذا نهى الرسول عن الوقوف عليه؟

فيديوجراف.. إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثاني لـ سد النهضة .. والسودان يرد

إدانة لآبي أحمد.. كيف خالفت إثيوبيا اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ