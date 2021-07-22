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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| مواصفات سيارة لاعب الزمالك محمود جنش وتكلفة إصلاحها.. أسعار ومواصفات المجموعة الكاملة لـ تويوتا الجديدة بمصر 2021

سيارات
سيارات

نشر موقع " صدى البلد " الإخبارى مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، التي تتضمن أخباراً وتقارير جديدة عن عالم السيارات من أسعار و مواصفات وتقارير عالمية ، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تعرض محمود جنش لـ حادث سير .. مواصفات سيارة لاعب الزمالك وتكلفة اصلاحها

 

تعرض اللاعب محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لحادث سير أثناء قضاء إجازة العيد.

 

وقال جنش في تصريح خاص أنه سليم ولم يتعرض لأي إصابات موضحا أن سيارته تعرضت لبعض التلفيات فقط .

 

أسعار ومواصفات المجموعة الكاملة لـ تويوتا الجديدة بمصر 2021

 

تعد شركة تويوتا لصناعة السيارات من أكبر الكيانتات على مستوى عالم فى هذا المجال، وتعتبر من الشركات القليلة المتواجدة فى جميع أسواق العالم للسيارات.

 

شيفروليه تشوق راغبي السيارات.. كورفيت Z06 الجديدة عالية الأداء

 

اعلنت شركة شيفروليه الامريكية لصناعة السيارات ، عن مقطع فيديو تشويقى هو الاول من نوعه للنسخة عالية الاداء Z06 ، من السيارة كورفيت C8  الجديدة ، والتى تعد الاولى من نوعها فى تاريخ هذا الطراز الشهير الذى تحتوى على أول محرك وسطي .

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