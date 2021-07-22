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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أكثر 5 سيارات سيدان مبيعا في الأردن

تويوتا كامري
تويوتا كامري

تعتبر السوق الأردني للسيارات ، من اكبر الأسواق في المنطقة العربية، حيث انه تتنوع بها عدد من الطرازات المتنوعة الخاصة بشركات السيارات ، ومنها فئات السيدان والهاتشباك والدفع الرباعى وغيرها .

وخلال السطور التالية نتعرف على اكثر 5 سيارات سيدان مبيعا في السوق الأردني، وفقا لتقارير محلية به .

 

1- تويوتا كامري

استحوذت السيارة تويوتا كامري على نسبة مبيعات بلغت 11.6% من السوق الاردنى .

 

وتأتى  السيارة تويوتا كامري toyota camry 2021 بثلاثة خيارات للمحرك، الأول محرك 2500 سي سي 4 سلندر بقوة 204 حصان وعزم 243 نيوتن متر بفتيس أوتوماتيك 8 سرعات وخزان وقود يسع لـ 60 لتر .

 

ويصل سعر السيارة داخل السوق الأردني :

- أوتوماتيك / HYBRID MID 2020 بسعر 28,500 دينار .

 

2- تويوتا بريوس

وحصلت السيارة بريوس على المركز الثانى فى مبيعات السيارات السيدان فى الاردن بالرغم من عدم وجود موديلات حديثة منها ، حيث حصلت على  10.58% .

 

و ميكانيكياً تعتمد سيارة تويوتا بريوس على محرك بنزين 4 سلندر سعة 1.8 لتر ، و محرك كهربائية مع بطاريات مكونة من 38 وحدة ، يولد المحركان معاً قوة 121 حصان و 143 نيوتن.متر من عزم الدوران ، وتمتلك هذه السيارة التي تعمل بنظام دفع أمامي للعجلات ، يوجد في بعض الأسواق نسخ تعمل بنظام دفع رباعي

 

ويقدر سعر السيارة داخل السوق الاردنى ، ما بين 12 الف دينار الى 15 الف دينار على حسب الموديل والحالة .

 

3- ميتسوبيشى لانسر

احتلت السيارة ميتسوبيشى لانسر المركز الثانى فى نسب مبيعات السيارات السيدان فى السوق الاردنى بالرغم من ان صدور اخر موديل لها كان فى عام 2015 ، ولكن حصلت على نسيب 9.9% .

وجاءت سيارة ميتسوبيشي لانسر 2015 بخيارين من المحركات، الأول محرك 4 سلندرات بسعة 1.6 لتر بقوة 115 حصان وعزم 156 نيوتن.متر، والثاني بمحرك سعة 2000 سي سي بقوة 150 حصان وعزم 210 نيوتن.متر، وكلاهما يعملان مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT دفع أمامى.

 

ويقدر سعر السيارة داخل السوق الاردنى ، ما بين 10 الف دينار الى 15 الف دينار على حسب الموديل والحالة .

 

4- تويوتا كورولا

وجاءت السيارة كورولا ، التى تنتمى الى فئة السيارات السيدان، بنصيب 9.56% من السوق الاردنى ، حيث ان السيارة مزودة بمزودة بمحرك 1600 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر.

 

و تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.8 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ويصل سعر السيارة داخل السوق الاردنى :

 

- أوتوماتيك/ BASIC HYBRID 2021 بسعر 22,900 دينار .

- أوتوماتيك/ MID RANGE 2021 بسعر 24,500 دينار .

 

5- هيونداء افانتي

تاتى السيارة هيونداى افنتى او المعروفى باسم النترا ، فى المركز الخامس من قائمة السيارات السيدان الاكثر مبيعا فى الاردن بنسبة تقدر بـ 8.87% .

 

و تأتي السيارة بسعة محرك  1600 سي سي و تسارع من 0 الى 100 كم في 9.5  ثانية و بقوة  127.5 حصان و عزم  155 نيوتن.متر. 

 

ويصل سعر السيارة داخل السوق الاردنى :

- أوتوماتيك/ بيزك 2020 بسعر 19,000 دينار .

- أوتوماتيك/ فول اوبشن 2020 بسعر 20,000 دينار .

السوق الاردنى للسيارات سيارات سيدان سيارات تويوتا كامري تويوتا بريوس ميتسوبيشي لانسر

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