أفشة يتألق من مران الأهلي الأخير قبل مواجهة البنك الأهلي

شارك محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي متابعيه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صور له من مرانه مع الأهلي.

وتألق أفشة من المران الأخير له مع الفريق والذي أقيم امس قبل مواجهة فريق البنك الأهلي بالدوري المصري الممتاز.



وأنهي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداده لمواجهة فريق البنك الأهلي، التي من المقرر أن تقام مساء غد الخميس على ملعب «الأهلي we السلام» ضمن منافسات بطولة الدوري.

وخاض الفريق مرانًا قويًّا عصر اليوم على ملعب مختار التتش، حيث عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني، محاضرة للاعبين للتأكيد على بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة بالمباراة، قبل أن يؤدي الجميع تدريبات متنوعة بالكرة انتهت بتقسيمة كرة قوية.



وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، مرانًا متنوعًا للرباعي علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق سليمان.

وواصل وليد سليمان تنفيذ برنامج التأهيل الذي يخضع له للتعافي من إصابته، بينما أدى حسين الشحات جلسة علاج طبيعي، بعد أن تعرض للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة من الدرجة الأولى خلال مشاركته في مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.



ويغيب عن الفريق خلال مباراة البنك الأهلي السداسي محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، لوجودهم مع المنتخب الأولمبي في طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.





وأعلن بيتسو موسيماني قائمة الفريق للدخول في معسكر مغلق ليلة المباراة والتي ضمت علي لطفي ومصطفي شوبير في حراسة المرمي ومعهم ياسر إبراهيم ورامي ربيعه وبدر بانون وأيمن اشرف ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد هاني ومحمود متولي وسعد الدين سمير واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة واحمد كوكا وجونيور أجايي ومحمود كهربا ووالتر وباليا ومحمد شريف ومروان محسن.



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