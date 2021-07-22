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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لأول مرة.. يسرا تعلن عن تفاصيل فيلمها الجديد ليلة العيد

يسرا
يسرا

كشفت الفنانة يسرا، تفاصيل جديدة عن فيلمها الجديد ليلة العيد، مؤكدة انه من الأعمال الفنية الرائعة.

 

وأوضحت الفنانة يسرا، خلال حواها ببرنامج " مساء دي ام سي " المذاع على قناة " دي ام سي" قائلة: “في فيلم ليلة العيد فيلمها الجديد المخرج واخد كمية مناظر للنيل و للمنطقة اللي احنا فيها مش معقولة في جمالها”.

 

وأضافت  الفنانة يسرا، قائلة: " السوشيال ميديا ما بقتش مستعملة زى المفروض ما كانت تستعمل انك تعرف منها معلومة صحيحة انك تدور على حاجة تلاقيها .

قالت الفنانة يسرا، عند دخولها مجال الفن أول امتحان امتحنته كان في الغناء و نجحت و قيدت في المهن الموسيقية قائلةً: " أنا مطربة من زمان بس كنت عايزة ابقى ممثلة بس انا بموت في الغناء"

 

وأوضحت  الفنانة يسرا، خلال حواها ببرنامج " مساء دي ام سي " المذاع على قناة " دي ام سي" قائلة: "ان اغنية "جت الحرارة" كانت صدفة و اتحطت في فيلم كان المفروض يتعمل فيلم غنائي بيني و بين الفنان محمد منير و عندي أنا و منير 22 غنوة مسجلاهم و من ضمنهم كانت اغنية " جت الحرارة".

 

وتحل الفنانة يسرا ضيفة على برنامج مساء dmc ، والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان .

 

ومن المقرر أن تذاع الحلقة التى تحل فيها الفنانة يسرا ضيفة على المشاهدين ثانى أيام عيد الاضحى المبارك .


وهنأت الفنانة يسرا جمهورها والأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتبت يسرا : “عيد أضحى مبارك.. كل عام وأنتم بألف خير صحة وعافية وهنا وسرور .. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويحفظ مصر وقادتها وشعبها ويجعلها دايما راية السلام والحب والوحدة.
 

وشاركت النجمة يسرا في حملة الأمم المتحدة التي توجه من خلالها رسالة إلى قادة العالم بهدف إلزامهم بالقضاء على فيروس الإيدز تماماً بحلول عام 2030 باعتبارها سفيرة النوايا الحسنة عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز UNAIDS.

 

ليلة العيد : 
 

ومن المقرر ان تشارك الفنانة يسر فى بطولة فيلم ليله العيد تأليف أحمد عبد الله، ويشارك فى بطولته سميحة أيوب، ريهام عبد العفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، عبير صبرى، هنادى مهنا، أحمد خالد صالح، محمد لطفي، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول، وعدد آخر من الفنانين.

 

وكانت يسرا قالت فى تصريح لـ “صدى البلد” : أن تصوير فيلم “ليلة العيد” توقف بسبب اصابتى بفيروس كورونا وانشغالى فى تصوير مسلسلى الأخير “حرب أهلية”، فضلا عن انشغال المخرج سامح عبد العزيز فى تصوير فيلمه «تماسيح النيل».

 

وأضافت، العمل يقدم فكرة جديدة ومختلفة واتمنى ان ينال اعجاب الجمهور خاصة انه مليئ بالتشويق والاثارة ويشارك فى البطولة كل من سيد رجب وعبير صبرى وتاليف احمد عبد الله واخراج سامح عبد العزيز.

الفنانة يسرا الانس و الجن مشهد النار عادل إمام ليلة العيد

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