التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الأولمبي أمام إسبانيا

استقر شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم بشكل كبير على تشكيل الفراعنة لمباراة إسبانيا في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

ويلعب منتخب مصر أولى مبارياته في الأولمبياد أمام إسبانيا في الساعة 9.30 صباح الخميس.

ويتجه شوقي غريب وفقاً للتشكيلات التى بدأ بها مبارياته الودية للاعتماد على ثلاثي في مركز "قلب الدفاع"

تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام إسبانيا :..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتوح – أحمد حجازي – أسامة جلال – محمود حمدي "الونش" – كريم العراقي.

وسط الملعب: أكرم توفيق – إمام عاشور.

الهجوم: رمضان صبحي – أحمد ياسر ريان – عمار حمدي.