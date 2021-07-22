تبدأ من 50 ألف درهم إماراتي.. 5 سيارات بيك موديل 2021

يضم السوق الإماراتي للسيارات، العديد من نسخ الدفع الرباعي الخاصة بالشركات العالمية ، حيث ان سيارات البيك تلقي شعبية كبيرة داخل هذا السوق الخليجي.

وتعود شعبية هذه الفئة من السيارات داخل السوق الإماراتي بفضل أدائها القوي على الطرق الوعرة، وقوتها الجامحة في الصحراء، مما يجعلها الخيار الأفضل لعشاق الطرق الصحراوية و محبي المغامرة.

وخلال السطور التالية نستعرض 5 سيارات بيك موديل 2021 ، بفئة الـ 50 الف درهم امارتى .

1 ـ شيفروليه سيلفرادو

تتمتع سيارة شيفروليه سيلفرادو 2021 بمحركات مختلفة، الأول 8 سلندر بسعة 6.2 سي سي، بقوة 420 حصان، وعزم دوران 624 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 10 سرعات، والثاني بسعة 5.3 لتر، ينتج قوة 355 حصان وعزم دوران 518 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.

أما المحركين الأخرين و الأصغر حجماً، الأول 6 سلندر بسعة 4.3 سي سي، بقوة 285 حصان، وعزم دوران 413 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 6سرعات، و الأخير تيربو بسعة 2.7 لتر، بقوة 310 حصان، وعزم دوران 471 نيوتن متر، تقترن بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.

حصلت سيارة شيفروليه سيلفرادو 2021 على مقصورة داخلية أكثر رحابة، بفضل قاعدة العجلات الأطول والوضع المرتفع الذي يمنح مساحة أكبر للساقين والرأس، وتأتي بتجهيزات تناسب الأعمال الشاقة.

سعر سيارة شيفروليه سيلفرادو موديل 2021 في السوق الاماراتى:

الفئة الأولى WT بسعر 108 ألف درهم.

الفئة الثانية TURBO LT بسعر 136 ألف درهم.

الفئة الثالثة LT HEAVY DUTY بسعر 147 ألف درهم.

الفئة الرابعة TRAIL BOSS بسعر 154 ألف درهم.

الفئة الخامسة LTZ بسعر 190 ألف درهم.

الفئة السادسة HIGH COUNTRY بسعر 221 ألف درهم.

2 ـ تويوتا هايلكس

تأتى سيارة تويوتا هايلكس 2021 بثلاثة محركات، الأول تيربو ديزل 2.8 سي سي، بقوة 201 حصان، وعزم أقصى للدوران 500 نيوتن. متر، تقترن بنوعين من نواقل الحركة الأول مانوال و الاخر أوتوماتيكي.

أما المحركين الاخرين تيربو ديزل بسعة 2.4 سي سي 4 سلندر، يخرج قوة 147 حصان وعزم الدوران 400 نيوتن. متر، و الأخر يعمل بالبنزين 2.7 سي سي، بقوة 164 حصان، وعزم أقصى للدوران 245 نيوتن. متر.

حصلت تويوتا هايلوکس 2021 على نظام تعليق محدث لزيادة الراحة على الطرق الصحراوية، بقدرة سحب موديل 4×4 بالناقل الحركة الأوتوماتيكى 3.5 طن، وتنخفض إلى 2.8 طن بموديل 4×2 بناقل حركة مانوال.

مع شاشة نظام ترفيهي جديدة توفر الاتصال مع آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما أن عدادات القياسات شاشتها رقمية جديدة وعصرية.

سعر سيارة تويوتا هايلوكس موديل 2021 في السوق الاماراتى:

الفئة الأولى SINGLE CAB 4X بسعر 77 ألف درهم.

الفئة الثانية DOUBLE CAB GLبسعر 85 ألف درهم.

الفئة الثالثة SINGLE CAB GLX بسعر 99 ألف درهم.

الفئة الرابعة DOUBLE CAB GL بسعر 99 ألف درهم.

الفئة الخامسة DOUBLE CAB GL بسعر 101 ألف درهم.

الفئة السادسة DOUBLE CAB GL بسعر 107 ألف درهم.

الفئة السابعة DOUBLE CAB GLS بسعر 111 ألف درهم.

الفئة الثامنة DOUBLE CAB GL بسعر 112 ألف درهم.

الفئة التاسعة DOUBLE CAB GLX بسعر 120 ألف درهم.

الفئة العاشرة DOUBLE CAB TRD بسعر 147 ألف درهم.

3 ـ ميتسوبيشي L 200

تتميز بيك اب Mitsubishi L200 وديل 2021 بمحركين مختلفين ذات 4 أسطوانات بمحرك بنزين بسعة 2.4 سي سي بقوة 133 حصان، متصل بناقل حركة يدوى ذو 5 سرعات، باستهلاك وقود من 10.3 إلى 10.9 كم لكل لتر، والأخر ديزل 4 سلندر سعة 2.5 لتر، بقوة 128 حصان عند 4,000 دورة في الدقيقة متصل بناقل حركة يدوي 5 سرعات.

تأتي سيارة Mitsubishi L200 مجهزة بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق النشطة، مثل نظام الوسادات الهوائية مقيد الحركة SRS للسائق والراكب الأمامي، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، ونظام التحكم في الثبات النشط، بالإضافة إلى نظام منع انغلاق الفرامل، ونظام توزيع قوى الفرامل الكترونيا.

سعر و مواصفات سيارة ميتسوبيشي L 200 موديل 2021 فى السوق الاماراتى:

الفئة الأولى SINGLE CAB GL 2WD بسعر 54 ألف درهم.

الفئة الثانية DOUBLE CAB GL 2WD بسعر 70 ألف درهم.

الفئة الثالثة DOUBLE CAB GLX 4WD بسعر 82 ألف درهم.

4 ـ ايسوزو دى ماكس

احتوت سيارة ايسوزو دى ماكس موديل 2021 على محرك 6 سلندر بسعة 3000 سي سي، بقوة 168 حصان، وعزم دوران 450 نيوتن.متر، بخيارين من نواقل الحركة الأول يدوي 6 سرعات، والأخر اوتوماتيكي.

دعمت سيارة دي ماكس بمقصورة داخلية أكثر عصرية وتطورا مع شاشة معلومات ترفيهية 9 بوصة بتطبيقات ابل كاربلاي، وأندرويد أوتو، ولوحة عدادات رقمية 4.2 بوصة مع إضافة مقاعد خلفية أكثر راحة، وبشكل عام صرحت ايسوزو أنها حصلت على مواد أعلى جودة هذه المرة وزخرفات متعددة للأبواب ولوحة العدادات.

سعر سيارة ايسوزو دي ماكس موديل 2021 فى السوق الاماراتى:

الفئة الأولى FLATBED 2WD بسعر 70 ألف درهم.

الفئة الثانية DOUBLE CAB 2WD بسعر 77 ألف درهم.

الفئة الثالثة CREW CAB 4WD LS بسعر 105 ألف درهم.

الفئة الرابعة CREW CAB 4WD GT بسعر 110 ألف درهم.

5 ـ جى ام سى سييرا

دعمت سيارة دى ام سى سييرا موديل 2021 بخيارين من المحركات، بثماني سلندرات، سعة 5300 سى سى، ينتج قوة 355 حصان، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي، و الاخر بثماني سلندرات سعة 6200 سى سى، بقوة 420 حصان ،يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء عشر سرعات.

تشمل السيارة سييرا مميزاتلقياسية بنظام ترفيهي، بشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات ونظام صوتي بستة مكبرات صوت وبلوتوث ومنفذ USB و أبل كاربلاي و أندرويد أوتو وتشمل الميزات المتوفرة فتحة سقف ، وتحكم أوتوماتيكي في المناخ ثنائي المنطقة ، وشحن لاسلكي للجهاز ، وشاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات ، ونظام صوت Bose بسبع مكبرات صوت ، وراديو ستالايت ، وراديو HD ، ونقطة اتصال Wi-Fi.

أسعار جى ام سي سييرا موديل 2021 فى السوق الاماراتى:

الفئة الأولى ELEVATION REGULAR CAB AWD بسعر 166 ألف درهم.

الفئة الثانية AT4 REGULAR CAB AWD بسعر 175 ألف درهم.

الفئة الثالثة SLE CREW CAB FWD بسعر 195 ألف درهم.

الفئة الرابعة SLT CREW CAB AWD بسعر 215 ألف درهم.

الفئة السادسة 4 CREW CAB AWD بسعر 230 ألف درهم.

الفئة السابعة CREW CAB AWD بسعر 24 ألف درهم.