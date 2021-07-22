مواصفات وأسعار مرسيدس إس كلاس 2021 بالسوق السعودي

في عام 1972 بدات شركة مرسيدس اطلاق سلسلة سيارات مرسيدس اس كلاس W116، حيث أنتجت بين 1972 وحتى 1980، وكان أهم ما يميزها نظام مستقل رباعي العجلات مع أقراص مكابح، وقد أنتج منها أكثر من 473 نسخة.

واستطاعت السيارة مرسيدس اس كلاس W116 أن تحظى بشهرة واسعة بفضل امكانياتها ومستوى الرفاهية لتصبح واحدة من أبرز سيارات العلامة الألمانية على مدار السنين.

وحصلت سيارة مرسيدس اس كلاس 2021 الجديدة علي شهرة واسعة بفضل امكانياتها ومستوى الرفاهية لتصبح واحدة من أبرز سيارات العلامة الألمانية في الاسواق السعودية .

خلال السطور التالية نستعرض اهم مواصفات واسعار سيارة مرسيدس اس كلاس 2021 الجديدة بالسوق السعودي :

تتميز مركبة مرسيدس اس كلاس 2021 الجديدة بمحركين، فالمحرك الأول يأتي 3 لتر 6 سلندر يولد قوة 435 حصان، ولديها قدرة علي التسارع 4.9 ثواني على التوالي بسرعة قصوى 250 كم/س، واستهلاك وقود 13.9 كيلومتر لكل لتر.

اما المحرك الثاني، فيأتي بتيربو مزدوج 4 لتر 8 سلندر بقوة 496 حصان، مع عزم 700 نيوتن متر، ويستمد قدرات الانطلاق بناقل أوتوماتيكي 9 سرعات، في حين يبلغ معدل استهلاك 13.9 كيلومتر لكل 1 لتر.

و تأتي مقصورة السيارة من الداخل بتسع مقاعد لخمسة ركاب ، مع توافر الإضاءة المحيطية التي تدمج بين الموسيقى ودرجة الحرارة ومساج المقاعد لتوفير بيئة مريحة ومهدئة للأعصاب، مع نظام الصوت المحيطي Burmester رباعي الأبعاد المتطور على 30 مكبراً صوتياً و8 مكبرات صوتية مساعدة.

علاوة على ذلك تضم 10 برامج تدليك مختلفة تستخدم المحركات الاهتزازية، وتأتي المقاعد الأمامية متعددة الوظائف مجهزة بوظيفة تدفئة المقعد والأكياس الهوائية القابلة للنفخ، وتتوفر 5 أنواع مختلفة من المقاعد الخلفية، بحيث يمكن معها تخصيص الجزء الخلفي للعمل أو الراحة، ويتحكم 17 محركاً تدريجياً ضمن نظام THERMOTRONIC في درجات الحرارة وتوزيع الهواء.

ويتضمن نظام التحكم في المناخ THERMOTRONIC بـ 4 مناطق في الجزء الخلفي (يأتي كتجهيز اختياري) 20 محركاً تدريجياً تعمل على التحكم في فتحات الهواء.

كما تأتي بنظام متطور للتعرف الصوتي يدعم 27 لغة مع استخدام مكبرات صوت للتعرف على أصوات جميع الركاب، وتشمل الوظائف التي يوفرها نظام المساعد الصوتي استقبال المكالمات الهاتفية، وشرح وظائف السيارة والإجابة على الأسئلة العامة، ويمكن التحكم فيه من المقاعد الخلفية.

وتتوفر المقصورة بـ 5 شاشات موزعة عبر لوحة عدادات رقمية بالكامل وشاشة لمسية 12.8 إنش للمعلومات الترفيهية و3 شاشات خلفية جميعها بتقنية OLED للشاشات، وتقنية التواصل الفوري بين الشاشات الأمامية والخلفية لمشاركة الملفات والبيانات، وميزة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي مع دعم تقنية الواقع المعزز للملاحة.

تتمتع السيارة بالكثير من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، حيث تشمل علي نظام الوسائط المتعددة MBUX، مع نظام التوجيه على المحور الخلفي، بالإضافة إلى وظيفة تخطيط المسار المناسب وفقاً للموقف، وتعمل وظائف الفرامل في حالات الطوارئ على حماية مستخدمي الطريق الآخرين أيضاً.

علاوة على ذلك توافر بها خاصية تحذير من وجود المشاة على جانب الطريق بتوجيه الضوء عليهم عند رصدهم، مع التنبيه بإشارات المرور أو علامات التوقف أو لافتات عدم الدخول من خلال رسم رمز تحذيري على سطح الطريق، بالإضافة إلى المساعدة في تجاوز مسارات الطريق الضيقة في أعمال الصيانة على الطرق من خلال رسم خطوط إرشادية على سطح الطريق.

جاءت السيارة بهيكل خارجي كلاسيكي فاخر، حيث ضمت المركبة مصابيح الأمامية في الجانب الأمامي من السيارة، مع المصابيح النهارية المكونة من 3 أجزاء، والتي تعتبر من السمات الفريدة لها لكنها أكثر تسطحاً وأصغر إلى حد ما بشكل عام.

اما من ناحية الخلف ، فتعكس السيارة المصابيح الخلفية أعلى مستويات الفخامة، وذلك بفضل تصميمها الداخلي المدروس بعناية ووظائف الإضاءة المتحركة، وتعبر المركبة واحدة من احسن المركبات من ناحية الديناميكا الهوائية في العالم، حيث يبلغ معامل السحب فيها 0.22 فقط.

بالاضافة الي توافرنظام التعليق النشط بالكامل E-ACTIVE BODY CONTROL يأتي كتجهيز اختياري، والذي يعتمد على نظام كهربائي مدمج 48 فولت، مستويات فائقة من الراحة والرشاقة، مع نظام التعليق الهوائي AIRMATIC المزود بخاصية التخميد القابل للتعديل باستمرار ADS+ كتجهيز أساسي.

حصلت السيارةعلي جميع أنظمة التعليق والتحكم أعلى مستويات الثبات والأمان، جيث يتواجد بها كاميرات في لوحة التحكم العلوية وخوارزميات التعلم، يتعرف نظام MBUX Interior Assist على متطلبات الركاب ويتوقعها، وذلك عن طريق تفسير اتجاه الرأس وحركات اليدين ولغة الجسد ويستجيب لها بتشغيل وظائف السيارة المطلوبة.

تتوفر سيارة مرسيدس إس كلاس 2021 في الاسواق السعودية بفئتين وهما :

- الفئة الاولي بسعر 603,750 ريال سعودي.

- الفئة الثانية بسعر 701,500 ريال سعودي.