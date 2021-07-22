مسلسل أزمات بيكا لا ينتهي.. أزمة جديدة خارج الوسط الفني



تمثل أزمات فنان المهرجانات الشهير حمو بيكا عرضًا مستمرًا، سواء على مستوى الوسط الفني أو خارجه، ويطل علينا اليوم بيكا بأزمة جديدة مع مستأجري المحال التجارية بأحد المولات التجارية، التي تقع على محور المحمودية، بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية.



وتبدأ الواقعة بإعلان بيكا افتتاح كافيه ومطعم بيكا، ليعلن بعدها عدد من المستأجرين عزمهم فسخ التعاقد مع إدارة المول التجاري، حيث توجه عدد من مستأجري المحلات والمطاعم والمقاهي في المشروع بممارسة ضغوطات وتهديدات إلى إدارة المول بالانسحاب ووقف الإنشاءات التي تخصهم.



وقد حضر حمو بيكا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس إلى المول التجاري، المقابل لجامعة فاروس بسموحة، شرق الإسكندرية، للتفاوض مع إدارة المول وحل الأزمة.

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وقال أحمد أبو زيد، صاحب حق انتفاع المول، في تصريحات لصدى البلد، إنه تلقى إخطارًا من عدد من المستأجرين برغبتهم في ترك المول، وسحب إيجاراتهم، وإيقاف الأعمال داخل المحلات التي استأجروها، مشيرًا إلى أنه سيتم التفاوض معهم من أجل التوصل لحل للأزمة، بالتأكيد على جميع الضمانات المفروضة على بيكا من حيث الالتزام بسياسة المكان.



وأكد انسحاب مستأجر واحد فقط حتى الآن، بينما المفاوضات مستمرة مع الباقيين لإثنائهم عن القرار، مشيرًا إلى أن بيكا وقع على عقد يتضمن 14 شرطًا للالتزام بالسياسة العامة للمكان، من حيث التصميمات، والديكور، وخلافه، وفي حال خرق هذه الشروط سيتم فسخ العقد.



ومن جانبه، أكد بيكا، عقب الاجتماع مع إدارة المول، عبر فيديو على فيس بوك، إن المبرر الوحيد لمن يطالبه بفسخ العقد، هو الخوف من تواجدي في المكان، وجمهوري الكبير المنتظر تواجده داخل المطعم والكافيه.



وأشار بيكا إلى أن هذا عمل تجاري يبدأه بمفرده دون مساندة أو مساعدة من أي شخص آخر، موجها رسالة إلى أصحاب المحال الأخرى بالثقة في أنفسهم، فالعمل متاح للجميع دون تفرقة والمنافسة الشريفة حق أصيل لكل المتواجدين في المول.

وأضاف أنه في انتظار جمهوره من طلاب جامعة فاروس، ومن كل أنحاء الإسكندرية فور تجهيز المكان.