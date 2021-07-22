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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أصيبت بنزيف داخلي.. "طفلة العجمي" على قيد الحياة ووالدتها تنفي وفاتها

منزل الطفلة الضحية
منزل الطفلة الضحية

بالتزامن مع صلاة العيد، وتكبيرات المصلين احتفالاً بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وبينما الجميع منشغل بالتكبير والتهليل وذبح الأضاحي، وقع حادث مأساوي في منطقة الهانوفيل، بحي العجمي، غرب الإسكندرية، حيث سقطت طفلة عمرها ثلاث سنوات من شرفة منزلها بالطابق الثالث بشارع القويري الشهير، وأصيبت إصابات بالغة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للفتاة أثناء سقوطها تم التقاطها من كاميرا مراقبة بالمنطقة، واتهموا أهل الطفلة الصغيرة بالتقصير في متابعة طفلتها.

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وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، ومساعد الوزير، بلاغًا حول سقوط طفلة من الطابق الثالث بالعجمي، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات في حالة خطرة.

وعلى الفور، هرع رجال أمن قسم شرطة الدخيلة، رفقة سيارة الإسعاف، وبعد إجراء المعاينة بمنطقة الهانوفيل بحي العجمي، تبين سقوط طفلة من الطابق الثالث وجرى نقلها إلى المستشفى في حالة خطرة.

وقررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول وفاة طفله إثر سقوطها من الطابق الثالث، بالتزامن مع صلاة عيد الأضحى المبارك، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

وفي تحقيقات النيابة، وأكد شهود الواقعة، أن الأم تركتها وقت الصلاة بمسكنها الكائن بحي العجمي وعادت فوجدت ابنتها ملقاه على الأرض، وتم نقلها إلى إحدى المستشفيات الخاصة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

ونفت عائشة جابر، والدة الطفلة فريدة سعد، في تصريحات لموقع صدى البلد، ما تردد عن وفاتها بسبب الحادث، مشيرة إلى أنها نقلت إلى المستشفى الأميري الجامعي، وحالتها مستقرة وطلبت الدعاء لابنتها حتى تستعيد عافيتها.

وأعربت عن غضبها من الأنباء التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة ابنتها، مؤكدة أن فريدة ترقد حاليًا في العناية المركزة، بقسم طوارئ الجراحة بالمستشفى الأميري، والأطباء أكدوا استقرار حالتها، وتم عمل أشعة على المخ ومنطقة البطن والحوض، كونها تعاني من نزيف في المخ والبطن، وستظل قيد المتابعة لمدة يومين، وبعدها يتم تقييم الحالة مرة أخرى.

العجمى عيد الأضحى التواصل الاجتماعي مديرية امن الاسكندرية غرب الإسكندرية سقوط طفلة

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