مواصفات وأسعار جينيسيس GV70 بالسوق السعودي.. صور

تعتبر سيارات الشركة العالمية الكورية جينيسيس من السيارات المشهورة في المملكة العربية السعودية، فهي تتمتع بمواصفات فريدة ومميزة جعلتها حلم لمن يريد شراء سيارة جديدة، وجعل تصميم جينيسيس GV70 الجديد قادر علي منافسة سيارات مرسيدس وبي ام دبليو.

خلال السطور التالية سنتعرف على أهم الموصفات واسعار سيارة جينيسيس GV70 الجديدة بالسوق السعودي :

تأتي سيارة جينيسيس GV70 بمحركين كلهم GDI ، المحرك الأول 4 اسطونات مزود بشاحن توربيني سعة 2.5 ليتر، يستطيع أن يولد قوة 304 حصان عند 5800 دورة في الدقيقة، مع عزم اقصي دوران يبلغ 422 نيوتن متر ، واستهلاكها للوقود 10.7 كم في اللتر الواحد.

المحرك الثاني فيأتي بسعة 3.5 ليتر، 6 اسطونات بشاحن توربيني مزدوج بقوة 380 حصان عند 5800 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 530 نيوتن متر.

ويرتبط المحركين بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، وسعة خزان الوقود 66 ليتر، واستهلاك للوقود 8.6 كم في اللتر الواحد،ولديها قدرة علي التسارع مع هذا المحرك من صفر إلى 100 كم/سا خلال 5.1 ثانية.

و تتمتع سيارة جينيسيس GV70 موديل 2022 من الداخل بجودة التصنيع عالية والهواء التام، حيث تتميز بزجاج عازل للصوت على الزجاج الأمامي والنوافذ، مع تعزيز وظائف امتصاص وعزل الصوت في حجرة المحرك وهيكل الأرضية بإضافة طبقات مزدوجة.

و توافر السيارة بنظام معلومات وترفيه قياسي بشاشة مقاس 14.5 بوصة تعمل باللمس ، وتعمل بنظام أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع بلوتوث مع ميزة التعرف على الصوت.

علاوة على ذلك تتمتع بمكيف إلكتروني بتحكم منفصلة بثلاث مناطق، وشاحن لاسلكي، وناقل حركة إلكتروني يعمل بالأزرار، وحوامل للأكواب وأماكن للتخزين. وإضاء محيطية، المقاعد من الجلد، وفي الطرازات الأعلى مستوى المقاعد من جلد النابا، وعجلة القيادة رياضية مغطاة بالجلد متعددة المهام.

يتوفر في الجينيسيس GV70 موديل 2022 الجديدة كافة أنظمة سلامة وأمان، حيث يتميز بنظام 8 وسائد هوائية، ونظام المساعدة لتجنب التصادم عن الرجوع للخلف (RCCA)، ونظام المساعدة على الخروج الآمن (SEA)، وأضواء إرشادية عند الرجوح للخلف.

علاوة على ذلك نظام مثبت السرعة الذكي (SSC)، ونظام مراقبة انتباه السائق FAW، ونظام الإضاءة الأمامية الذكية IFS، ونظام المساعدة على تجنب الاصطدام للنقطة العمياء BCA، ونظام المساعدة على البقاء في حارة المسار LKA، وشاشة الرؤية المحيطية 360 درجة.

يبلغ طول GV70 موديل 2022 الجديدة ب 471.5 سم وعرض 191 سم والارتفاع 163 سم، وتأتي طول قاعدة العجلات 287.5 سم، وحصل تصميمها الخارجي على هوية رياضية قوية ، وتميزت بالأضواء الأمامية LED رباعية من صفين مع أضواء نهارية LED الصدام الأمامي في أسفله فتحة تهوية عريضة، وعلى جوانبه فتحتين تهوية، مع حساسات أمامية للمساعدة على الوقوف في المواقف، وكاميرا أمامية.

وجاءت السيارة في الخلفية بهوائي على شكل زعنف القرش، وفي الأسفل جناح خلفي عليه أضواء المكابح يعطي شكل رياضي للسيارة، الأضواء الخلفية رباعية بصفين مشابهة في تصميمها للأضواء الأمامية يتوسطها اسم جينيسيس، مع فتحة سقف بانورامية، الصدام الخلفي بجوانبه فتحتين عادم، بالإضافة إلى حساسات وكاميرا للمساعدة في المواقف.

تواجد سيارة جينيسيس GV70 موديل 2022 الجديدة في الاسواق السعودية ب242,000 ريال.