عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على كيفية تنظيف محرك السيارة

تنظيف محرك السيارة
تنظيف محرك السيارة

يعتبر المحرك من أهم الأجزاء بالسيارة ، والذي يجب أن نوليه عناية خاصة، لأن أي خطأ به قد يسبب أضرار كبيرة بالمركبة. 

 

ونتيجة للتشغيل لفترات طويلة ، فقد تمتلئ المحركات بالشحومات والأوساخ والتي يؤدي تراكمها على المدى الطويل إلى حدوث أعطال جسيمة بالمحرك، لذلك فيجب القيام من فترة لأخرى تنظيفه. 

 

قبل البدء بتنظيف المحرك يجب القيام ببعض الخطوات للتحضير لعملية التنظيف:

 

1- إزالة الأوراق والأوساخ المتراكمة في حول المحرك، إذ يمكن أن تمثل عائقاً أثناء عملية التنظيف.

 

2-  تغليف جميع الأجزاء الكهربائية المثبتة بجانب المحرك، وذلك للحفاظ عليها من التلف أثناء التنظيف.

 

3- فصل البطارية الخاصة بالسيارة، ويفضل نقلها إلى خارج السيارة وتنظيفها باستخدام المعدات الخاصة بشكل منفصل.

 

4- تغليف الأسلاك الكهربائية و القطع الالكترونية أن وجدت، كما يجب التأكد من تغليف موزع الشعلة الكهربائية بشكل جيد.

 

5- التأكد من العازل الخاص بشمعات الاحتراق، لضمان عدم وصول الماء أو أي من مواد التنظيف إلى داخل المحرك

 

6- تشغيل المحرك لمدة زمنية قصيرة تصل إلى خمس دقائق؛ وذلك لتسهيل عملية تنظيف الشحوم والزيوت المتراكمة. 

 

و يمكن تنظيف المحرك باستخدام صنبور المياه التقليدي لكن يشترط تنفيذ تلك الأمور المذكورة سابقة لتحضير المحرك قبل التنظيف. 

 

خطوات تنظيف المحرك باستخدام الماء:

 1- رش مزيل الشحوم والزيت على المحرك خصوصاً على الأماكن التي تتجمع فيها تلك الشحوم.

 

2- التأكد من عدم رش الهيكل الخارجي للسيارة بمزيل الشحوم.

 

3- ترك المزيل لمدة خمس دقائق. 

 

4- فرك المزيل باستخدام فرشاة خشنة. 

 

5-  رش المياه لتنظيف الأوساخ الناتجة من عملية إزالة الشحوم. 

 

و تنظيف المحرك بدون استخدام الماء قد يفضل الكثير تنظيف محرك السيارة بدون استخدام الماء وذلك لضمان عدم حصول أعطال بعد عملية الغسل، فيما هي خطوات غسل المحرك بدون استخدام الماء:

 

1- إزالة الأوساخ المتراكمة والأتربة عن طريق شفطها باستخدام المكنسة الكهربائية. 

 

2- ملء دلو صغير بالماء الدافئ وإضافة القليل من سائل الجلي. 

 

3-  فرك الدهون وأماكن تجمع الدهون بالخليط، وذلك باستخدام قطعة قماشية أو قطعة من الاسفنج الناعم، ثم المسح بقطعة قماشية أخرى.

 

4- إمكانية استخدام فرشاة الأسنان للوصول إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها باليد. 

 

5- بعد الانتهاء من تنظيف المحرك يمكن وضع أحد المواد الشمعية الواقية على الأغطية البلاستيكية في المحرك.

المحرك الأجزاء بالسيارة المحركات الأجزاء الكهربائية البطارية القطع الالكترونية

موضوعات متعلقة

11 طريقة سهلة لـ تنظيف البوتاجاز فى غمضة عين

7 نصائح قبل شراء محرك مستعمل لسيارتك

للتغلب على رفع أسعار البنزين .. نصائح هامة لتوفير الوقود

وزير القوى العاملة محمد سعفان في حوار لـ «صدى البلد»: أطلب من عمال مصر أن يكونوا داعمين للعملية الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة.. وتحصيل 6.9 مليار جنيه مستحقات للعمالة المصرية بالخارج

تعرف على علامات وجود الماء المختلط مع الوقود في خزان السيارة

التضامن فى أسبوع .. تحذير من رسائل وهمية تستغل بيانات المواطنين .. تجهيز قاعدة بيانات لـ 33 مواطنا من الأسر الفقيرة .. تفعيل صرف النفقة عبر منافذ فوري

الصحة: تسجيل 1003 إصابة جديدة بفيروس كورونا ..و 59 حالة وفاة

خلال جلسة حوارية بالأعلى للإعلام ..كرم جبر: مصر تشهد نهضة كبرى في المشروعات الاقتصادية.. وزيرة التضامن: تحسين جودة حياة المواطن من أهم أولويات الدولة

ترشيحاتنا

تعرف على كيفية تنظيف محرك السيارة

أول تعليق من "علي فرج" عقب التتويج ببطولة العالم للإسكواش

أولمبياد طوكيو.. أمل آدم تواجه الكورية جان مانجهي في دور الـ 64 من منافسات السهم والقوس

سمير عثمان يتغنى بـ حكم مباراة الأهلي و"البنك الأهلي" في الدوري

قتيل ثلاجة العيد.. كيف قتلت الكهرباء شابا في جنوب الجيزة؟

تعديل دور قواتها.. أمريكا تتجه نحو طابع رسمي جديد في العراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة وفاة الفنانة بدرية طلبة

بدل ما يصونها جابهالي جثة.. أول رد فعل لـ شقيق الطبيبة ياسمين حسن

أولمبياد طوكيو.. أول تعليق من الكاف على تعادل مصر مع إسبانيا

كما وعدتكم.. آبي أحمد يوجه رسالة بالعربية إلى مصر والسودان بشأن سد النهضة

محمد ضحية مصروفات العيد فى القليوبية .. المتهمة: لم أقصد قتل زوجي

أعظم انتصاراتي وأجمل اختياراتي.. آخر منشور لمحاسب قتلته زوجته في القليوبية

رد فعل مفاجئ لـ كهربا عقب تبديله في مباراة الأهلي والبنك في الدوري

بـ اللائحة الجديدة.. شوبير يحسم الجدل عن بطل الدوري 20 -21

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات عمل فخذ خروف بالفرن على الطريقة التركية

طريقة تحضير فخد خروف مشوي في عيد الأضحى

على طريقة الأفلام.. مسافر يهرب من الحجر الصحي ومفاجأة تنتظره بالأسفل.. صور

في 4 خطوات فقط.. أسرع طريقة لنسيان من تحب وفقا لخبيرة العلاقات العاطفية

فيديو

فيديو جراف.. حوار بين الرئيس عبدالفتاح السيسي الإنسان ومجند

فيديو جراف.. بذور اليقطين حل سحري لمشاكل الرجال الجنسية

فيديوجراف.. البكيني ومعز مسعود.. أسما شريف منير في مأزق

فيديو جراف.. حديقة الحيوان فسحة "على قد الإيد"

المزيد

ساحة رأي

أحمد محي الدين يكتب: عقوبة ذبح إناث المواشي

وفاء حسام الدين حسن تكتب: عظمة التكافل الاجتماعي في تشريع الأضحية

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد.. ما رأوه سيصدمك

د. أحمد شندي يكتب: كل يوم عيد

د.محمد أبوسمرة يكتب: غزة.. تنتظر عودة الشهداء هذا العيد..!!

رجب الشرنوبي يكتب: الحياة الكريمة طموح القيادة وحلم الشعب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

اﻟﻤﺰﻳﺪ