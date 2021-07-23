تعرف على كيفية تنظيف محرك السيارة

يعتبر المحرك من أهم الأجزاء بالسيارة ، والذي يجب أن نوليه عناية خاصة، لأن أي خطأ به قد يسبب أضرار كبيرة بالمركبة.

ونتيجة للتشغيل لفترات طويلة ، فقد تمتلئ المحركات بالشحومات والأوساخ والتي يؤدي تراكمها على المدى الطويل إلى حدوث أعطال جسيمة بالمحرك، لذلك فيجب القيام من فترة لأخرى تنظيفه.

قبل البدء بتنظيف المحرك يجب القيام ببعض الخطوات للتحضير لعملية التنظيف:

1- إزالة الأوراق والأوساخ المتراكمة في حول المحرك، إذ يمكن أن تمثل عائقاً أثناء عملية التنظيف.

2- تغليف جميع الأجزاء الكهربائية المثبتة بجانب المحرك، وذلك للحفاظ عليها من التلف أثناء التنظيف.

3- فصل البطارية الخاصة بالسيارة، ويفضل نقلها إلى خارج السيارة وتنظيفها باستخدام المعدات الخاصة بشكل منفصل.

4- تغليف الأسلاك الكهربائية و القطع الالكترونية أن وجدت، كما يجب التأكد من تغليف موزع الشعلة الكهربائية بشكل جيد.

5- التأكد من العازل الخاص بشمعات الاحتراق، لضمان عدم وصول الماء أو أي من مواد التنظيف إلى داخل المحرك

6- تشغيل المحرك لمدة زمنية قصيرة تصل إلى خمس دقائق؛ وذلك لتسهيل عملية تنظيف الشحوم والزيوت المتراكمة.

و يمكن تنظيف المحرك باستخدام صنبور المياه التقليدي لكن يشترط تنفيذ تلك الأمور المذكورة سابقة لتحضير المحرك قبل التنظيف.

خطوات تنظيف المحرك باستخدام الماء:

1- رش مزيل الشحوم والزيت على المحرك خصوصاً على الأماكن التي تتجمع فيها تلك الشحوم.

2- التأكد من عدم رش الهيكل الخارجي للسيارة بمزيل الشحوم.

3- ترك المزيل لمدة خمس دقائق.

4- فرك المزيل باستخدام فرشاة خشنة.

5- رش المياه لتنظيف الأوساخ الناتجة من عملية إزالة الشحوم.

و تنظيف المحرك بدون استخدام الماء قد يفضل الكثير تنظيف محرك السيارة بدون استخدام الماء وذلك لضمان عدم حصول أعطال بعد عملية الغسل، فيما هي خطوات غسل المحرك بدون استخدام الماء:

1- إزالة الأوساخ المتراكمة والأتربة عن طريق شفطها باستخدام المكنسة الكهربائية.

2- ملء دلو صغير بالماء الدافئ وإضافة القليل من سائل الجلي.

3- فرك الدهون وأماكن تجمع الدهون بالخليط، وذلك باستخدام قطعة قماشية أو قطعة من الاسفنج الناعم، ثم المسح بقطعة قماشية أخرى.

4- إمكانية استخدام فرشاة الأسنان للوصول إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها باليد.

5- بعد الانتهاء من تنظيف المحرك يمكن وضع أحد المواد الشمعية الواقية على الأغطية البلاستيكية في المحرك.