أبرز النصائح لحماية سيارتك في الجراج المغلق

تحتاج السيارات الي حمايتها، خصوصًا إذا كانت باهظة الثمن حيث يكثر الأطماع حولها، فكان ركنها في الجراج المغلق الحل المثالي والآمن، لهذا إتجهت شركات لتصميم الجراجات بطريقة مميزة وفريدة لمنع وصول المتطلفين إليها، ولكن ربما وضع السيارة في مكان مغلق أيضًا يحتاج لتأمنيها قبل تركها بمفردها .

وهناك عدة طرق من خلال إستخدام التقينات الحديثة كجهاز الأنذار والزر الخفي، لهذا إليك مجموعة من الخطوات المهمة قبل مغادرة مكان الركنة تتمحور حولها .

خلال السطور التالية، نقدم بعض النصائح التي يجب الاتزام بها عند ركن سيارتك في الجراج المغلق فما هي :

1- تجنب ترك مركبتك في مكان مظلم، واهتم باختيار مكان جيد الاضاءة ، حتي تكون السيارة مرئية للجميع بالاضافة الي ذلك الحفاظ عليها من السرقة .

2- عليك البعد عن ركن سيارتك بين سيارتين كبيرتين، خاصة إذا كانت سيارتك صغيرة، وليست كبيرة أو مرتفعة؛ لأن السيارتين المجاورتين لك على يمينك ويسارك ستقومان بحجب سيارتك، مما يجعل أحد الباحثين عن مكان لإيقاف سيارته لا ينتبه لوجود سيارة واقفة، والدخول بسرعة عالية، والاصطدام بسيارتك المحجوبة وسط السيارات الضخمة.

3- عدم وضع أشياء ثمينة وممتلكات باهظة في سيارتك؛ لأن إدارة أي مكان، سواء كان مركزاً تجارياً، أو فندقاً، تكون غير مسؤولة عن متعلقاتك الشخصية بالسيارة.

4- الحفاظ علي التركيز بخاصة اثناء النزول من السيارة ، وشاهد جيد من حولك، وتابع تصرفاتهم، هل هم ملاك لسيارات وأشخاص عاديون أو تشتبهين في وجود سارق؟

5- يفضل تصوير مكان سيارتك ، حتي لا تضيع وقت كبيرا في البحث عنها ، ويتمكن أحد موظفي الأمن على إيجاد سيارتك بسهولة إن كنتِ من الأشخاص الذين ينسون بسهولة.

6- يستحسن ركن السيارة بجوار باب الدخول في الموقف المغلق، وذلك لتواجد الناس بكثرة "دخولاً وخروجاً من المركز"، وهذا يجعل سيارتك في وضع امان اكثر ،لان يصعب الأمر على من أراد كسر سيارتك أو سرقة محتوياتها، وبذلك تطمئنين عليها.

7- في حالة كان لديك مشتريات كثيرة، ووضعت بعض الأغراض التي قمت بشرائها في المركبة ،فعليك ضرورة تخبئتها حتى لا يتم إغراء أحدهم بكسر سيارتك، وأخذ ما فيها من أغراض.

8- في حالة توافر كاميرات مراقبة بالموقف المغلق ،حاول ركن سيارتك بجوار تلك الكاميرات لحماية سيارتك من السرقة.

9- الحرص علي وضع السيارة في المكان المخصص لها، ولا تتجاوزي الخطوط المرسومة على الأرض؛ حتى لا تأخذ من مساحة مركبات أخرى.

10- وعند الخروج من الموقف المغلق ، فيفضل الخروج الي الامام قليلا ، ثم مراقبة الطريق يسارا ويمينا قبل التحرك حتى إن كان طريق السير موحداً وليس باتجاهين، فأحياناً يخرج بعض الأشخاص عكس السير.