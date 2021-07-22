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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الكهرباء: تدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة لجعل مصر مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

شدد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر على تدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة؛ لجعل مصر مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة بين الدول عن طريق دعم مشروعات الربط الإقليمي، مؤكدا في الوقت ذاته جاهزية الشبكة القومية للكهرباء؛ لتلبية متطلبات دول الجوار باحتياجاتها فوراً.


كما أكد الوزير- في تصريحات لصحيفة (الجمهورية) نشرتها بعددها الصادر اليوم الخميس- اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعاون مع الدول الإفريقية؛ حيث تشارك حالياً الشركات المصرية في إقامة سد تنزانيا العملاق لإنتاج الكهرباء، مشيرا إلى التعاون المصري مع أوغندا، وكذلك قيام هيئة الطاقة المتجددة بالتعاون مع وزارة الخارجية في تنفيذ مشروعات لاستغلال طاقتي الشمس والرياح في حوالي 15 دولة إفريقية بمنح مصرية لإنتاج الكهرباء والمياه، وتلبية متطلبات المستشفيات والخدمات الأساسية في هذه الدول. 


ولفت شاكر إلى التعاون القائم حالياً مع العراق الشقيق، حيث يقوم البلدان بخطوات مهمة لدعم التعاون بينهما في مختلف المجالات خاصة الكهرباء وفقاً لما جرى الاتفاق عليه بالتعاون مع الأردن، وبما يمكن مصر من تقديم المساعدة في تلبية متطلبات الأشقاء في العراق من الكهرباء، بالإضافة إلى التعاون القائم في مختلف المجالات الأخرى، من خلال الشركات المصرية، وفي مقدمتها شركة (بجسكو)، التي تتولى الأعمال الاستشارية لعدد من محطات الكهرباء والمشروعات.


محليا، أكد الوزير أن مصر لم تشهد انقطاعات للتيار، وأنه لا مشاكل في الشبكة القومية للكهربائية على مستوى الجمهورية بفضل المشروعات التي نفذت خلال السنوات الماضية، منوها باهتمام الرئيس السيسي بهذا الملف؛ مما أدى لإعادة بناء منظومة الكهرباء بالكامل وتحويلها إلى شبكة عصرية تدار بالتكنولوجيا، وتقدم خدماتها أون لاين للمواطنين. 


وقال الوزير إن العام الجاري شهد ارتفاعا غير مسبوق في معدلات الاستهلاك، منذ أكثر من 5 سنوات، وعزا ذلك بارتفاع درجات الحرارة، مطمئنا بأن الشبكة تعاملت "بكل أريحية" مع ذلك.


وأكد الوزير أن مصر لديها - الآن - احتياطا آمنا؛ سيتم استغلاله اقتصادياً لتحقيق عائدات للاقتصاد القومي من خلال تصديره لدول الجوار التي تحتاج بشدة للكهرباء المصرية وكذلك دول أوروبا عبر الربط مع قبرص واليونان. 


ونوه بما شهدته الدولة - خلال السنوات الماضية - من تنفيذ مشروعات عملاقة بتكليف من الرئيس السيسي؛ ما مكن القطاع من تلبية احتياجات جميع المشروعات القومية العملاقة التي تقوم الدولة بتنفيذها في مختلف المجالات سواء الإسكان والمدن الجديدة أو الطرق أو المشروعات الزراعية المنتشرة في مختلف المناطق؛ حيث يقوم قطاع الكهرباء بتوصيل الشبكات لمناطق الاستصلاح والاستزراع الجديدة في توشكى والعوينات والدلتا الجديدة وسيناء، حيث تجرى الآن إقامة شبكة عملاقة تغطي جميع مناطقها على الجهود العالية والفائقة 500 ميجافولت. 


وعدد الوزير أبرز نجاحات قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضي، منوها بنجاح القطاع في تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التي تتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، وقال "جرى تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية خلال عام 2014، حيث جرت زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف من ألفين و300 كيلوا إلى 6 آلاف و200 كيلو، كما جرت زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف، زيادة قدرها 4 أضعاف، بالإضافة إلى ما تمت إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقي الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.
 

وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء تطوير الشبكة القومية الموحدة

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