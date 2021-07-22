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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التصديري لـ الغزل والنسيج: إعادة النظر بأسعار الطاقة ضرورة لخفض تكلفة الإنتاج

الطاقة
الطاقة

أكد سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات والغزل والنسيج، أهمية العمل على خفض تكلفة الإنتاج، والتي تمثل عائقا في خفض القدرة التنافسية للمنتجات المصرية أمام المنافسين.

 

وأوضح رئيس المجلس التصديري للمفروشات والغزل والنسيج، فى تصريحات لـ“صدى البلد”، أن من بين العناصر التي تمثل نسبة كبيرة من التكلفة الطاقة، خاصة في ظل رفع سعر الغاز إلى 5 دولارات ثم 4.5 دولار بدلا من 2 دولار سابقا، مطالبا بإعادة النظر في سعر الغاز والكهرباء.

 

وذكر سعيد أحمد أن الاهتمام بدعم الشحن يعد أمرا جيدا خاصة في ظل ارتفاعه بشكل كبير مؤخرا، منوها إلى أنه سيساهم في التقليل من آثار تلك الارتفاعات، وزيادة القدرة على المنافسة في ظل المنافسة الشرسة من الصين والهند وباكستان.

 

وقد ارتفعت صادرات الغزل والنسيج والمفروشات المنزلية المصرية بنسبة 31.6% خلال النصف الأول من 2021، لتسجل 733 مليون دولار في مقابل 557 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، لتستحوذ على 4.8% من إجمالي قيمة صادرات مصر غير البترولية.

 

وشهدت صادرات قطاع المفروشات نموا بنسبة 45% خلال الـ6 أشهر الأولى من 2021، لتسجل 301 مليون دولار مقارنة بـ 208 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020.

 

وزادت قيمة صادرات قطاع الغزل والمنسوجات خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 24% لتبلغ 432 مليون دولار مقابل 349 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020.

الغزل والنسيج القدرة التنافسية الهند وباكستان مفروشات تكلفة الإنتاج المجلس التصديرى صادرات مصر

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