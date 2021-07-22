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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة مرور الجيزة .. سيولة مرورية بكافة الطرق والمحاور

سيولة مرورية
سيولة مرورية

كشفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن حركة مرور السيارات الصباحية اليوم الخميس، على الطرق والمحاور والميادين الرئيسية في الجيزة.

وشرحت مصادر، الحالة المرورية الصباحية على الشوارع الهامة والرئيسية بمحافظة الجيزة، والتي تشهد استقرار تام على كافة الأنحاء.

وتستقر الحالة المرورية على محور صفط اللبن للقادم والمتجه من مناطق الطريق الدائري باتجاه مناطق جامعة القاهرة وشارع السودان.

كما تستقر الحالة المرورية على كوبري 6 أكتوبر بمناطق الجيزة، حيث تستقر حركة السيارات أعلى مناطق العجوزة بالإتجاهين.

كذلك يشهد كوبري 15 مايو استقرار تام بالاتجاهين حتى مناطق القاهرة، مع استقرار حركة السيارات على محور 26 يوليو بمناطق سفنكس وأيضا ميدان لبنان حتى التقاطع مع الطريق الدائري وصولا إلى مناطق الشيخ زايد.

وتشهد الشوارع الرئيسية بمناطق وسط الجيزة استقرار تام في حركة السيارات، حيث تستقر حركة المرور على شارع التحرير بالدقي والبحوث، ومحيط جامعة القاهرة، وكذلك شارع شارل ديجول وشارع البطل أحمد عبدالعزيز وشارع جامعة الدول العربية.

وتستقر حركة المرور على طريق كورنيش النيل في الجيزة، حيث يشهد الطريق استقرار تام بمناطق شارع البحر الأعظم، وشارع النيل السياحي، وكذلك مناطق الدقي والعجوزة، وصولا إلى المناطق الشمالية في الكيت كات وإمبابة والوراق.

وكذلك تستقر حركة المرور للمتجه إلى جنوب الجيزة، حيث يشهد طريق منيل شيحة والحوامدية والبدرشين استقرار تام في حركة السيارات.

بينما تستقر حركة مرور السيارات في المناطق الغربية، حيث يشهد شارعي الهرم وفيصل استقرار تام بالاتجاهين بدون مؤثرات على الحركة العامة.

ودفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بخدمات مرورية على أغلب الشوارع والميادين الهامة والرئيسية وذلك لتيسير حركة السيارات، وكذلك منع إنتظار السيارات في الأماكن الغير مصرح بها لذلك.

أرقام تهمك .. الطوارئ والمرور والنجدة

ويأتى فى مقدمة خدمات  تلك الإدارات طوارئ المرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

- رقم خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

- رقم الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

- رقم مرور أكتوبر 38355532

- رقم الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180

- رقم الحماية المدنية بالقاهرة 23919364

- رقم الحماية المدنية بالجيزة 37610258

جامعة القاهرة 6 اكتوبر الجيزة طريق السيارات كورنيش النيل الحالة المرورية سيولة مرورية

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