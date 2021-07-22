طالبان تسيطر على كامل الحدود مع طاجيكستان

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن حركة طالبان سيطرت بشكل شبه كامل على خط الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان، مؤكدة أن موسكو ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أي عدوان.

وقالت الخارجية الروسية إن منطقة شمال أفغانستان تتحول بسرعة إلى نقطة ساخنة جديدة بسبب الانسحاب الأمريكي المتسارع من البلاد.

وتابعت الخارجية الروسية أن التنظيمات الإرهابية الدولية تعزز من وجودها شمال أفغانستان، وليس فقط تنظيمي داعش والقاعدة بل أيضا المسلحون من الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" عن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية قوله إنه "يبدو أن طالبان تتمتع بزخم استراتيجي في أفغانستان".



وقال ميلي، الأربعاء، إن طالبان تسيطر على نصف ما يقرب من 420 مركزًا محليًا في أفغانستان، في أحدث مؤشر على التدهور السريع للوضع الأمني ​​في أفغانستان. بحسب "رويترز".

وأضاف ميلي أن أكثر من 200 من مراكز المقاطعات البالغ عددها 419 كانت تحت سيطرة طالبان.

وفي أواخر الشهر الماضي، قال ميلي إن طالبان تسيطر على 81 من أصل 419 مركزًا محليًا في أفغانستان.

وقال السفير الأمريكي السابق إلى كابل ريان كروكر إن أفغانستان بدأت بالفعل حرباً أهلية، مشيراً إلى أن حركة طالبان تعمل في الوقت الحالي على السيطرة على بعض المعابر الحدودية مع الدول المجاورة.

وأضاف كروكر - خلال مداخلة على شبكة “سي. إن. إن” الإخبارية الأمريكية الأربعاء - أن أفغانستان تشهد إعادة تشكيل للميليشيات داخلها، بالتزامن مع الانسحاب الأمريكي من هناك.