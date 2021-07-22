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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيطير من الفرحة…هند عبد الحليم تنشر صورة كوميدية مع زوجها

هند عبد الحليم و
هند عبد الحليم و زوجها

نشرت الفنانة هند عبد الحليم صورة جديدة لها مع زوجها و ذلك  علي صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي، "انستجرام "


و علقت هند عبد الحليم علي الصورة قائلة :" كريم يلا ناخد صورة …كريم هيطير من الفرحة "


يذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم مسلسل "وكل ما نفترق" في رمضان 2021، وشارك في بطولته النجوم: ريهام حجاج، أحمد فهمي، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أيتن عامر، محمد الشرنوبي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، أحمد صيام، طارق عبد العزيز وغيرهم.


العمل قصة محمد أمين راضي، تأليف أحمد وائل وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني وإخراج كريم العدل.

هند عبد الحليم انستجرام الفن التواصل الاجتماعي نجوم صورة جديدة

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