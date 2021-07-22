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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعرف على الحالة المرورية على الطرق الرئيسية والصحراوية

سيولة مرورية
سيولة مرورية

ينشر موقع صدى البلد نشرة مرور الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية، الصباحية اليوم الخميس.

وتستقر حركة مرور السيارات على المحاور الرئيسية، حيث تستقر حركة مرور السيارات على محوري الضبعة وروض الفرج، والطريق الساحلي الدولي، وطريق شبرا بنها الحر، وطريقي الدائري الإقليمي والدائري الأوسطي.

وتشهد الطرق الصحراوية، استقرارا تاما في حالة مرور السيارات على طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، وطريق العلمين الصحراوي، والطريق الساحلي الدولي، وطريق الفيوم الصحراوي، وطريق أسيوط الغربي، وطريق الكريمات الصحراوي الشرقي.

كما تستقر حركة مرور السيارات على طريق القطامية - العين السخنة، وطريق الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وطريق قنا - سفاجا، وطريق السويس الصحراوي، وطريق الإسماعيلية الصحراوي، وطريق القصير - مرسى علم، وطرق محافظة جنوب سيناء.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات مرور الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أولا بأول عن حالة الطرق.

 

الإسكندرية الصحراوي طريق الكريمات الصحراوي طريق السويس الصحراوي طريق العلمين الصحراوي الحالة المرورية كثافات مرورية

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