اليوم.. وائل جسار يحيي حفلا غنائيا في الإسكندرية

يستعد الفنان وائل جسار، لإحياء حفل غنائي كبير اليوم الخميس، في الأسكندرية وذلك ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك 2021.

ومن المتوقع أن يقدم وائل جسار عدد من أبرز الأغاني الخاصة به من بينها أغنية “ماتغيبش ثواني”، و"نخبي ليه"، و"خليني ذكرى"، و"بتسأليني"، و"حلم حياتي" و"ولا في الأحلام"، و" مشيت خلاص" وغيرها.

يذكر أن الفنان وائل جسار شارك في غناء أغاني فيلم “توأم روحى”، ومنها أغنية “حلم حياتي"، و"رتبت الدنيا".

وتقول كلمات أغنية “حلم حياتي” حضنك قلبي ولمساك ايدي .. والفرحه اهي عرفت مواعيدي .. كتر يا سنين منها وهاتي .. حلم حياتـي .. كان سيرة في عمري اللي اتقضى .. كان صورة ما بين نظرة وغمضة .. وخلاص يا عيوني من اليوم دة .. على حضنة هتصحي وهتباتي".

أغنية “حلم حياتي" كلمات صابر كمال، والحان محمد بحبي، وتوزيع أشرف محروس، انتاج أحمد السبكى.





فيلم "توأم روحى"، من بطولة الفنان حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، تأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبولبن، فى ثانى تعاون للمخرج والمؤلفة بعد فيلم "قصة حب" لـ هنا الزاهد وأحمد حاتم.