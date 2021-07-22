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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. وائل جسار يحيي حفلا غنائيا في الإسكندرية

وائل جسار
وائل جسار

يستعد الفنان وائل جسار، لإحياء حفل غنائي كبير اليوم الخميس، في الأسكندرية وذلك ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك 2021.

 

ومن المتوقع أن يقدم وائل جسار عدد من أبرز الأغاني الخاصة به من بينها أغنية “ماتغيبش ثواني”، و"نخبي ليه"، و"خليني ذكرى"، و"بتسأليني"، و"حلم حياتي" و"ولا في الأحلام"، و" مشيت خلاص" وغيرها.

 

يذكر أن الفنان وائل جسار شارك في غناء أغاني فيلم “توأم روحى”، ومنها أغنية “حلم حياتي"، و"رتبت الدنيا".

 

تفاصيل حفل وائل جسار بـ مدينة العلمين الجديدة

22 يوليو .. وائل جسار يحيي حفل عيد الأضحى في الإسكندرية

وتقول كلمات أغنية “حلم حياتي” حضنك قلبي ولمساك ايدي .. والفرحه اهي عرفت مواعيدي .. كتر يا سنين منها وهاتي .. حلم حياتـي .. كان سيرة في عمري اللي اتقضى .. كان صورة ما بين نظرة وغمضة .. وخلاص يا عيوني من اليوم دة .. على حضنة هتصحي وهتباتي".

 

أغنية “حلم حياتي" كلمات صابر كمال، والحان محمد بحبي، وتوزيع أشرف محروس، انتاج أحمد السبكى.


فيلم "توأم روحى"، من بطولة الفنان حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، تأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبولبن، فى ثانى تعاون للمخرج والمؤلفة بعد فيلم "قصة حب" لـ هنا الزاهد وأحمد حاتم.

وائل جسار جسار عيد الأضحى المبارك عيد الأضحى الاسكندرية حلم حياتي توأم روحى

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