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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أعطال أم تخفيف أحمال ..أسباب انقطاع التيار الكهربائى لساعات بالجيزة

صدى البلد

أوضح مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر ،  أن أسباب انقطاع  التيار الكهربائي المتكرر والذى امتد لساعات  ببعض المناطق بالجيزة   التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء يرجع إلى وجود تلف و قطع  في عدد من كابلات الجهد المتوسط تعدت 60 كابل جهد متوسط .


وأوضح المصدر أن معظم الكابلات المقطوعة  بقطاع الدقي الذي يضم مناطق الدقي وبشتيل وبولاق وقطاع الهرم وقطاع  ريف شمال الجيزة ومنطقة هضبة الأهرام ، مما دفع الأهالي إلى تقديم عدد من البلاغات عن طريق الخط الساخن لإصلاح العطل وعودة التيار الكهربائي خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال النهار. 

وأكد المصدر أنه خلال الأيام المقبلة سيتم الانتهاء من صيانة جميع كابلات الجهد المتوسط الموجود بها مشاكل ،لافتا  إلى أن أعمال انشاءات ورصف الطرق الموجودة بالعديد من المناطق بمحافظة الجيزة كان من المعوقات التي تقابل عمليات الصيانة بتلك المناطق خاصة أن تلك الكابلات تتعرض للاجهاد الميكانيكي من قبل المعدات الثقيلة التي تعمل في أعمال رصف الطرق.


وأوضح أنه  اثناء الرصف تم قشط التربة بطول ٤٠ سم ودفن كابلات الجهد المتوسط تكون على عمق ٧٥سم فقط مما يعرضها للإجهاد الميكانيكي الذي من الممكن أن يظهر أعطاله بعد الانتهاء من أعمال الرصف بشهر أو شهرين، مؤكدا  أنه لاصحة لما يردده البعض عن لجوء الكهرباء لتخفيف الأحمال كما كان يحدث فى الماضى ، لافتا الى أنه لم يحدث تخفيف أحمال منذ 2015 .

 

يذكر أن   الأحمال الكهربائية  تخطت  خلال الأيام الماضية 32 ألف ميجاوات لأول مرة خلال كل الأعوام السابقة فى الشبكة القومية للكهرباء.  

وهناك استقرار كبير فى التغذية الكهربية لكل الاحتياجات مع وجود احتياطى يبلغ حوالى 13000 ميجاوات وكان المتاح من القدرات الكهربية حوالى 45750 ميجاوات بما يمثل مردودا إيجابىا كبيرا لما تم فى هذا القطاع الحيوى من تطوير سواء فى إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء بدعم كبير من القيادة السياسية ويستمر جميع العاملين فى الكهرباء بالعمل على تلبية كل الاحتياجات الكهربية واستقرار التغذية الكهربائية .
 

 

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