برلماني: 23 يوليو غيرت وجه الحياة بمصر.. وأرست قواعد العدالة الاجتماعية والديمقراطية

ثورة 23 يوليو.. هنأ النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب، وجميع قيادات الجيش المصرى العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، قائلا: ثورة يوليو غيرت وجه الحياة فى مصر على نحو جذرى وقدمت لشعبها العديد من الإنجازات الضخمة والجميع يفتخر بها، حيث أرست قواعد العدالة الاجتماعية و أرست مبادئ الديمقراطية الحقيقية".

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ثورة يوليو العظيمة أكدت ان الجيش هو حامى الأمن والأمان للمنطقة، ودرع الوطن وحصنه المنيع، بل المنطقة بالكامل، وتعد هذه الثورة هي الأعظم في تاريخ البشرية وليس في التاريخ المصري فقط، خاصة أنها أخرجت مصر من حقبة الى حقبة، كما نبهت العالم كله إلى أهمية الاستقلال وإنهاء حقبة الاستعمار والبدء في التنمية الزراعية والصناعية، والتنمية بمفهومها الواسع لخدمة الأوطان.

ونوه، بأن ثورة يوليو أطلقت مجانية التعليم وفتحت أبواب التصنيع وقامت بإحداث نهضة زراعية كبرى لم تشهدها مصر من قبل، كما قضت على الاقطاع وعلى الملكية والفساد، وهذه الملفات جميعها تصب في إطار صميم حقوق الإنسان، ولهذا ستظل هي الثورة الأعظم في التاريخ المصرى.

