مستشفى أسوان الجامعى تقدم الخدمة الطبية لـ750 حالة ضمن «الناس لبعضهم»

قال الدكتور محمد ذكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعه أسوان أنه منذ إطلاق مبادرة " الناس لبعضهم " تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في مارس 2020 فإن مستشفيات جامعة أسوان فتحت أبوابها لتلك المبادرة لما لمسته من صدق في عرض الحالات الإنسانية .

وأوضح الدكتور محمد ذكي الدهشوري بأنه تم تقديم الخدمات العلاجية من كشف وفحوصات وأشعه بمختلف أنواعها مع إجراء العمليات الجراحية للحالات الحرجة بالتنسيق مع الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي للمستشفيات .

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وأشار ذكي الدهشوري بأنه تم التعامل مع 750 حالة مرضية تم تحويلها من المبادرة حيث تم الكشف عليها بالعيادات الخارجية في مختلف التخصصات ، كما تم إجراء التحاليل الطبية لـ 275 حالة ، علاوة على إجراء العمليات الجراحية لـ 45 حالة بالمجان في إطار دعم مستشفيات جامعة أسوان للحالات المرضية الأكثر إحتياجاً .

وكانت قد واصلت المبادرة الرائدة " الناس لبعضهم " التي أطلقها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توزيع لحوم الأضاحي علي الأسر الأولي بالرعاية بمناسبة عيد الأضحى المبارك لليوم الثالث على التوالي حيث قامت المبادرة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بتوزيع 2750 كيلو لحم عجالي ، كما تم حصر الحالات الأكثر إحتياجاً لتوزيع 4500 شنطه مواد غذائية مهداة من مؤسسه العربي للتنمية نهايه يوليو الجاري حيث يأتي ذلك في إطار جهود محافظة أسوان لإدخال فرحة العيد على الفئات والأسر الأكثر إحتياجاً .

وأكد عطية، بأنه بالتوازى جارى تجهيز 16 عروسة من أسر اليتيمات وغير القادرين ، بالإضافة تركيب وأنشاء أسقف لـ 34 منزل في قري ونجوع مركز أسوان ممن أضيروا من تهدم أسقف منازلهم نتيجة إصابتها بالنمل الابيض أو لتقادم هذه المنازل .

وأشار إلى أن المصداقية والشفافية في تنفيذ أعمال الخير ساهم في دعم مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص ، بجانب الدور الحيوى الذى تقوم به مستشفي أسوان الجامعى .

وأوضحت الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ والمشرف العام على المبادرة بأنه لرفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر إحتياجاً تم تقديم مساعدات عينية ، وأيضاً المساهم في دعم المشاريع التنموية متناهية الصغر حتي تستطيع الأم المعيلة من مواجهة متطلبات الحياة اليومية وتوفير حياة كريمة لها تماشياً مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة .