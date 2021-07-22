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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد... تشغيل حديقة "درة النيل" لاستقبال أهالي أسوان في عيد الأضحي

حديقة درة النيل بأسوان
حديقة درة النيل بأسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته بفتح حديقة “درة النيل” والتي يتوسطها النصب التذكارى للشهداء للتشغيل التجريبي أمام العائلات والمواطنين الأسوانيين وذلك بعد قرب إنتهاء أكبر مشروع حضاري لتطوير وتجميل واجهة مدينة أسوان والذى يضم السوق السياحي القديم وميدان المحطة بالإضافة إلى درة النيل وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وخاصة بعد أن أصبحت أسوان قبلة للعديد من المنتديات والمؤتمرات والمهرجانات من أبرزها منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

 

وأكد اللواء أشرف عطية، على أن فتح درة النيل للمواطنين والأسر لأول مرة وبمناسبة عيد الأضحى المبارك  يأتى لخلق متنفس طبيعي لقضاء أوقات سعيدة وللاستمتاع بالهواء الطلق هروباً من درجات الحرارة المرتفعة وخاصة أنها تضم عدد كبير من النوافير المائية المدعمة بأنارة متعددة الألوان بالإضافة إلى 2 حمام عمومى كبير.

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وأشار المحافظ، إلي أن حديقة وبلازا درة النيل تم تآمينها بشركة أمن متخصصة كما تضم ستضم 4 تماثيل كبرى وكذلك 4 شاشات عرض بلازما بجانب أن بها 24 برجولة خشبية متنوعة المساحات وأيضاً أعمدة ديكورية مصممة على التراث المعمارى الأسوانى ومقاعد موزعة في جميع أنحائها علاوة أن المسطحات الخضراء تغطى 6٠ ٪ من مساحة الحديقة تشمل الورود والزهور والنباتات والأشجار فضلاً عن ساحات إنتظار للسيارات تسع 200 سيارة لأتاحة الفرصة أمام العائلات والأسر لزيارة البلازا.

 

هذا وكانت واصلت المبادرة الرائدة "الناس لبعضهم" التي أطلقها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توزيع لحوم الأضاحي علي الأسر الأولي بالرعاية بمناسبة عيد الأضحى المبارك لليوم الثالث على التوالي حيث قامت المبادرة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بتوزيع 2750 كيلو لحم عجالي ، كما تم حصر الحالات الأكثر إحتياجاً لتوزيع 4500 شنطه مواد غذائية مهداة من مؤسسه العربي للتنمية نهايه يوليو الجاري حيث يأتي ذلك في إطار جهود محافظة أسوان لإدخال فرحة العيد على الفئات والأسر الأكثر إحتياجاً.

 

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية بأنه بالتوازى جارى تجهيز 16 عروسة من أسر اليتيمات وغير القادرين ، بالإضافة تركيب وأنشاء أسقف لـ 34 منزل في قري ونجوع مركز أسوان ممن أضيروا من تهدم أسقف منازلهم نتيجة إصابتها بالنمل الابيض أو لتقادم هذه المنازل .

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية عيد الأضحى

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