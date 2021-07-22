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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عيادة متنقلة لتقديم الخدمات الصحية والاسعافات الأولية للمصطافين فى جمصة

عياده طبية متنقله
عياده طبية متنقله لتقديم الخدمه الطبية للمصطافين بجمصه

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن تقديم الخدمات الطبية والوقائية والتوعوية للمواطنين بمدينة جمصة الساحلية، وذلك تزامنا مع زيادة تردد المصطافين خلال فصل الصيف واحتفالات عيد الأضحى.

جاء ذلك في اطار حرص الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة على الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين وذلك ضمن خطة موضوعة  للتأمين الطبي و يتم تطبيقها بجميع المحافظات الساحلية تباعآ بالمجان.

 وتابع أنه تم توفير عيادة متنقلة على الشاطئ  تضم مختلف التخصصات الطبية من ضمنهم عيادات لتقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، كما تم تفعيل خدمات مبادرة رئيس الجمهوريه لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر عن الاعتلال الكلوي وتوفير ادوية لجميع التخصصات وكافة ادوية الطوارئ والنزلات المعوية والحساسية بالإضافة إلى أدوية بروتوكولات علاج كورونا. 
وأشار إلى أن الخطة تشمل نشر الوعي الصحي بين المواطنين في ظل إجراءات الدولة للتعايش الآمن مع فيروس كورونا مما يساهم في الحفاظ على ما تم تحقيقه من استمرار لانخفاض معدل الإصابات والوفيات بالفيروس. 
 وأوضح أن هناك تنسيق وتعاون بين العيادة الطبية المتنقلة وغرفة الاسعاف ومستشفى جمصة والمستشفيات المحيطة لسرعة الاستجابة للمواطنين وتقديم افضل خدمة طبية لهم متمنيا لهم قضاء عيد أضحى سعيد وهم بكامل الصحة والعافية.

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الدقهلية وزارة الصحة الخدمات الطبية جمصه المصطافين

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