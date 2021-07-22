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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أولمبياد طوكيو.. تعرف على قرعة ومواعيد منافسات الجودو

منتخب الجودو
منتخب الجودو

أسفرت قرعة اللاعبين المصريين المشاركين في منافسات الجودو بدورة الألعاب الأولمبية في نسختها رقم 32 المقامة بالعاصمة اليابانية “طوكيو ” خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل، عن قرعة قوية.

حيث يلعب محمد عبد الموجود مع البرازيلي “دانييل كارجينين” في إطار منافسات وزن تحت 66 كجم، فيما يواجه محمد عبد العال نظيره المجري “أتتيلا أنجيفاري” في إطار منافسات وزن تحت 81 كجم، وأخيرًا يلتقي رمضان درويش مع الباكستاني “شاه” في منافسات وزن تحت 100 كجم.

وتشارك مصر بالبعثة الأكبر في تاريخها الأولمبي بعد وصول 137 لاعب ولاعبة بواقع 89 رياضي و48 رياضية في 27 لعبة أولمبية.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا.
 

الجودو المصريين الألعاب الأولمبية طوكيو محمد عبد الموجود محمد عبد العال رمضان درويش

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