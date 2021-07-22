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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك ينعي كامل البيطار

الإذاعي الكبير كامل
الإذاعي الكبير كامل البيطار

نعت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، الإذاعي كامل البيطار الذي وافته المنية اليوم الخميس.

 

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك نعي البيطار، فيما نعي موظفي وعاملين نادي الزمالك الراحل عبر جروب العاملين بالنادي .


وتخرج البيطار في كلية الآداب قسم الصحافة بجامعة القاهرة، وكتب خلال دراسته في جريدة المساء، وبدأ التدريب بالإذاعة المصرية وقبل مرور عام وقبل حلول شهر رمضان عرض عليه أحمد سعيد مدير صوت العرب فكرته “مسحراتي اليوم”، وطلب منه تسجيل 30 حلقة منها في جميع أنحاء العالم الإسلامي، وقدم كامل البيطار العديد من البرامج عبر أثير صوت العرب.

 

وسبق للبيطار أن شغل منصب عضوية مجلس إدارة الزمالك والإشراف على فريق كرة اليد الذي توج ببطولة إفريقيا أكثر من مرة في الثمانينات من القرن الماضي.

 

تدريبات تأهيلية  لـ شيكابالا وروقا


وفي سياق آخر خاض الثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد أشرف "روقا" لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خلال مران الفريق الصباحي اليوم الخميس.

ويخضع الثنائي لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة، حيث اشتكى "شيكابالا" من آلام في العضلة الأمامية، بينما اشتكى "روقا" من آلام في وتر صابونة الركبة.


وفضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الاكتفاء بالتدريبات البدنية خلال المران الصباحي اليوم الخميس.

ويخوض الفريق مرانه المسائي على ملعب فندق الإقامة في تمام الساعة الخامسة مساء.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر إقامتها يوم ٣ أغسطس المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

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