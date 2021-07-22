بعد إشادة رئيس تونس.. الصحة: قمنا بخطوات استباقية لمواجهة كورونا

ثقل مصر السياسي والمهم في منطقة الشرق الأوسط، بل والعالم، جعلها محط أنظار واحترام وتقدير الجميع، لا سيما وضع قدرها الحقيقي وصورتها الذهنية التاريخية ونبع الحضارات نصب أعين الجميع عن جدارة واستحقاق أعاد ترسيخه وتوكيده الرئيس السيسي بزياراته الخارجية أفريقيًا وعربيًا ودوليًا وتوجيهاته وتكليفاته لمختلف مؤسسات الدولة المصرية للقيام بدورها المنوط بها للحفاظ على مكانة مصر والعمل على النهوض بها.

وما شهدته مصر من أزمة كـ جائحة كورونا دليل واضح على قوة عزيمتها ومكانة مؤسساتها في مواجهة التحديات، والتي منذ بدئها وقطاع الصحة لم يتوان في التحرك على جميع الاتجاهات لضمان سلامة المواطنين والبحث في كل السبل لتوفير كل ما يعين على ثبات وقوة القطاع ومن ثم قوة صحة مواطني الدولة لاستمرارية نجاحاتها والتي انتزعت إشادات دولية وعربية ومنها كما يتناول التحقيق التالي، إشادة وامتداح رئيس تونس قيس سعيد لمصر في تجربتها مع مواجهة كورونا وما يأتي من ذكرها في السطور المقبلة ..

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إنه منذ بداية الحديث عن فيروس كورونا على مستوى العالم، ومصر طرقت جميع الأبواب مستغلة ثقلها السياسي علي المستوى الدولي لتأمين حصة للمواطنين المصريين والفئات عالية الخطورة لأصحاب الأمراض المزمنة والفريق الطبي الأكثر عرضة للفيروس.

مصر قدمت المساعدات الطبية للعديد من الدول

وأكد عبد الفتاح، في تصريحات لـ صدى البلد، أن مصر قدمت المساعدات الطبية، للعديد من الدول العربية والأفريقية والأجنبية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن مصر أولى الدول التي حجزت لقاح أوكسفورد الخاص بشركة أسترازينيكا منذ بداية التعامل مع جائحة فيروس كورونا.

فيروس كورونا

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، أن مصر قامت بخطوات استباقية ملحوظة وخطط وإجراءات لمواجهة فيروس كورونا أصبحت واجهة للدول العربية والأجنبية، وأشادت منظمة الصحة العالمية بتلك الخطوات.

وأضاف عبد الفتاح أن مصر أول من شاركت مع الشركتين الصينيتين سينوفارم و سينوفاك، في التجارب الإكلينيكية، لأحد اللقاحات، وجهزت خطوط الإنتاج للقاح الآخر، وجارٍ توفيرها للمواطنين وتقوم مصر بدورها الريادي في المنطقة.

وأكد رئيس الإدارة المركزية، أن منذ حصول دول العالم علي لقاح لفيروس كورونا، مصر حصلت عليه وبشكل سريع، وذلك لأنه تم اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير التي تؤمن حصولنا علي اللقاح.



وامتدح الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأربعاء، تجربة مصر في مواجهة فيروس كورونا.



ونشرت الرئاسة التونسية مقطع فيديو للرئيس التونسي الذي استقبل وزير الصحة المقال، فوزي مهدي، لسؤاله عن الأحداث الأخيرة بشأن تدافع الشباب إلى مراكز التطعيم بلقاحات كورونا خلال أول أيام عيد الأضحى.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد "إن ما حدث جريمة اغتيال بحق التونسيين، ومحاولة لجعل عيد الأضحى عيدًا للتضحية بالشعب".

وأشاد الرئيس التونسي قيس سعيد بجهود مصر في مكافحة تفشي وباء فيروس كورونا، قائلا: "في مصر، قالوا للمواطنين اِبقوا في منازلكم وسيأتيكم اللقاح"، في إشارة إلى تدافع الشباب في تونس أمام مراكز التلقيح.

وتابع قيس سعيد: "كيف في اليوم الأول لعيد الأضحى، اليوم الوحيد في العام الذي تكاد تكون فيه الشوارع شاغرة، يتوجه عشرات الآلاف في نفس التوقيت إلى مراكز التلقيح؟ هل هو عيد الأضحى أم عيد التضحية بالتونسيين؟"

وشدد الرئيس التونسي قيس سعيد على :"ما حدث غير مقبول وستواصل تونس التحقيق في المسألة حتى يتحمل كل طرف مسؤوليته، ويريدون أزمة لإدارة الأزمة والترتيب لتغيير حكومي، نحن نخلق أسباب العدوى والموت".